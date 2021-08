Personalia | Gerard van Olphen nieuwe voorzitter RvC Volksbank

Op voordracht van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Volksbank is Gerard van Olphen per 13 augustus 2021 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. De benoeming van Gerard van Olphen is goedgekeurd door de toezichthouders en zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025.

Gerard van Olphen

Gerard van Olphen beschikt over brede bestuurlijke ervaring bij verschillende financiële instellingen die hun wortels hebben in de Nederlandse samenleving. Hij trad in het voorjaar van 2021 terug als bestuursvoorzitter van APG. Daarvoor was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van SNS REAAL, en na de splitsing was hij kortstondig bestuursvoorzitter van verzekeraar Vivat, destijds verworven door Anbang. Eerder in zijn loopbaan was hij CFRO en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea, CEO van NIBC Asset Management en lid van de Raad van Bestuur van NIB Capital. In de periode van 1991 tot 2001 bekleedde hij diverse beleidsbepalende functies bij SNS REAAL, waaronder die van CEO bij REAAL.

Reacties

Jan van Rutte, scheidend voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank: “Ik ben zeer verheugd dat Gerard van Olphen mij als voorzitter van de Raad van Commissarissen opvolgt. Hij brengt ruime bestuurlijke ervaring en uitgebreide kennis van de financiële sector met zich mee. Met een gerust hart kan ik het stokje nu overdragen. Namens de Raad van Commissarissen wens ik Gerard veel succes!”

Martijn Gribnau, directievoorzitter van de Volksbank: “Ik ben blij met de komst van Gerard van Olphen en verheug me op onze samenwerking. Vanuit zijn rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen zal hij op verbindende wijze bijdragen aan de succesvolle realisatie van onze strategie en aan de maatschappelijke impact die de Volksbank kan maken. Tevens spreek ik graag mijn dank uit aan Jan van Rutte. Zijn jarenlange toewijding en zijn rol bij de invoering van de nieuwe strategie zijn van grote waarde geweest voor onze bank. Ik wens hem alle goeds voor de toekomst.”

Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Ik ben er trots op dat ik de rol van voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank mag vervullen. De ambities van de Volksbank sluiten aan op mijn visie op impact maken voor klanten, de maatschappij, medewerkers en de aandeelhouder. Ik kijk ernaar uit in deze nieuwe fase voor de bank vanuit de Raad van Commissarissen samen met het directieteam de inspirerende groeistrategie te concretiseren en zo een bijdrage te leveren aan de toekomst van de Volksbank.“

RvC

Gerard van Olphen volgt Jan van Rutte op die op 11 maart 2021 bekendmaakte te zullen terugtreden als voorzitter van de RvC zodra zijn opvolger is benoemd. De RvC bestaat momenteel uit Gerard van Olphen (voorzitter), Aloys Kregting en Jos van Lange. De RvC heeft momenteel nog twee vacatures, waarvoor de procedures lopen.