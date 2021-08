Feuilleton-professional-in-de-knel-(18): Zoektocht

Darja las de app die ze zojuist van Beau kreeg.

Het is wel wat onrustig. Maar dat komt wel vaker voor. Ik denk dat het komt doordat het in Coronatijd lastig is om met elkaar af te spreken. Ik hoop dat de lockdown inderdaad snel is afgelopen.

De app werd afgesloten met een smiley.

Het leek erop dat Johannes de mail die zij had verstuurd serieus nam. Uit de appjes die zij van andere ‘vriendjes’ kreeg, leidde ze af dat haar mail voor onrust had gezorgd. Precies het doel dat Darja voor ogen had.

Dimitri zat achter zijn bureau toen de telefoon ging. Een onbekend nummer. Even overwoog hij om de oproep weg te drukken. Maar zijn nieuwsgierigheid won het.

“Met Johannes van De Wolf & Meren. Heb je even voor mij?” Klonk het aan de andere kant van de lijn.

“Ik luister,” zo reageerde Dimitri.

“Het is misschien een beetje een vreemde vraag. Maar jij hebt in het verleden toch zaken gedaan met Jan Janssens?”

Dimitri was meteen op zijn qui-vive. Jan Janssens, de naam die hij diep had weggestopt, de persoon die hij nooit meer hoopte te zien, popte nu in een keer op in een telefoongesprek van het accountantskantoor waar hij al jaren klant was. Waarom bracht een vennoot – met wie hij nooit contact had – die naam ter sprake en vroeg hem of hij er zaken meegedaan had? Dat wist hij toch wel.

“Ja, ik neem aan dat Susan of Els je dat ook wel hadden kunnen vertellen,” reageerde Dimitri korzelig.

“Ja, laat ik de vraag dan anders stellen. Weet jij ook waar ik Jan Janssens nu kan vinden?”

Wat was dat voor een raar gedoe. Waarom was een vennoot, niet zijn vaste aanspreekpunt in een keer geïnteresseerd in de verblijfplaats van Jan Janssens? Had Jan weer iemand anders op weten te sporen voor een lucratieve deal en was die toevallig ook klant bij De Wolf & Meren.

“Nee, hij is volkomen uit beeld geraakt bij mij en dat wil ik ook graag zou houden. Maar dat hadden Susan of Els je ook wel kunnen vertellen. Maar waarvan die interesse?” Zijn korzeligheid nam toe.

“O, niets bijzonders. Ik had aan Els aangegeven dat ik nog wel wilde onderzoeken of we Jan Janssens aansprakelijk kunnen stellen, voor de schade die hij jou heeft toegebracht. Maar dan moet ik wel weten waar hij woont.”

Zaten ze bij De Wolf & Meren verlegen om werk. Wat was dit voor idioot gedoe? Els en hij hadden zelf geconcludeerd dat het beter was om het verlies te nemen en nu was ze van gedachten veranderd zonder hem daarin te kennen?

“Nou, die man is een oplichter en ik verwacht ook geen cent van hem te krijgen en ik hoop ook niet dat je de uren die je daaraan wilt besteden, bij mij in rekening brengt.”

“Nee, nee. Ik breng je geen uren in rekening. Maar ik vond het gewoon sneu voor je en dus dacht ik, ik wil toch een poging wagen. Je weet het tenslotte nooit.”

“Nou, als je hem al weet te vinden, dan nog denk ik dat je geen cent bij hem vindt. Dus ik zou zeggen bespaar je de moeite. Maar dank voor de moeite.”

“Geen probleem, graag gedaan,” de verbinding werd verbroken.

Dimitri liep naar de keuken en zette zijn espresso-apparaat aan. Jan Janssens, in wat voor schimmig zaakje zou die nu weer participeren. Mondkapjes of sneltesten? Het zou hem niets verbazen, maar misschien zat Jan ook wel bij zijn vriendin. Hij had er vaak mee gepocht, dat hij een ontzettende lieve en mooie vriendin in Estland had. Een foto had hij nooit laten zien, maar als hij Jan mocht geloven, was er geen mooiere vrouw te vinden. Jan had gezegd dat hij haar ontmoet tijdens een van zijn zakentrips in de periode dat hij veel zaken deed in Oost Europa. Volgens hem had zij dankzij hem veel geld kunnen verdienen en daar was ze zo dankbaar voor, dat ze besloten had zijn vaste vriendin te worden. Typisch Jan Janssens, iedereen die hem had ontmoet, had het succes vervolgens aan hem te danken. Inmiddels was hij er wel achter gekomen dat Jan Janssens vooral garant stond voor mislukkingen en verlies. Misschien was die vriendin in Estland ook wel helemaal ‘fake’ geweest. Dimitri pakte zijn kopje espresso en liep terug naar zijn bureau.

Opnieuw ging zijn smartphone. Het was Susan zag hij. Moest zij nu proberen om te achterhalen waar Jan Janssens verbleef?

“Met Dimitri, ik verbreek net de verbinding met je baas Johannes.”

“O, waar ging het over?” reageerde Susan verbaasd?

“Over Jan Janssens, hij vroeg of ik wist waar die verbleef.”

“Mij niets van bekend. Ik bel over mijn opdracht. Ik wilde een afspraak maken om door te spreken over de businesscase. Ik ben een flink eind gevorderd.”

Jan Wietsma

Eerdere afleveringen:

Feuilleton Professional in de knel (1): Schipperen rond Corona

Feuilleton Professional in de knel (2): Financiering na corona?

Feuilleton Professional in de knel (3): ZorroTrust kijkt mee

Feuilleton Professional in de knel (4): Wirecard: Probleem van …..?

Feuilleton Professional in de knel (5): Thuiswerkdagroutines

Feuilleton Professional in de knel (6): Issues

Feuilleton-Professional-in-de-knel-(7): Corona, retail en digitale economie

Feuilleton-Professional-in-de-knel-(8): Corona, Kantoorregels, fatsoensregels

Feuilleton-Professional-in-de-knel-(9): Bereidheid jonge mensen om voor accountancy te kiezen…

Feuilleton-Professional-in-de-knel-(10): “Wat vind je nu leuk aan het accountantsvak? Het lijkt mij zo saai…”

Feuilleton-Professional-in-de-knel-(11): Darkmoney

Feuilleton-Professional-in-de-knel-(12): Wat wordt er nu echt van ons verwacht?

Feuilleton-Professional-in-de-knel-(13): Fraude en fraudedetectie: wie, wat, waar en waarom?

Feuilleton-Professional-in-de-knel-(14): Jojobeleid…

Feuilleton-Professional-in-de-knel-(15): Gehackt

Feuilleton-Professional-in-de-knel (16): Zoek en vind verschillen

Feuilleton-Professional-in-de-knel (17): Confrontatie met het verleden…. en VGBA