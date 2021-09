Feuilleton-professional-in-de-knel (20): Manipuleren, dreigen en ontkennen

“Hoe ver moet je spitten in het verleden van een medepartner?” vroeg Els aan Hans. Ze was nog altijd boos en ontdaan over het gesprek met Johannes. Het liefst had ze hem meteen de maatschap uitgegooid. Niet omdat hij in het verleden een scheve schaats had gereden. Die personen kende ze wel meer. Toen ze als assistent accountant werkzaam was in de controlepraktijk had ze ook regelmatig credit-card betalingen gezien van bezoeken aan sauna’s en privéhuizen die werden weg geboekt in projectenadministraties.

Ze vond het altijd wat meelijwekkend. Directeuren en managers die de schone schijn ophielden. En dat Johannes zich in de luren had laten leggen door Jan Janssens dat kon ze ook nog wel begrijpen. Hoewel ze betwijfelde of Jan Janssens die foto’s ooit zelf gedeeld zou hebben met anderen. Dit zou immers ook weer heel veel zeggen over Jan Janssens en die was sluw genoeg om dat te beseffen. Daardoor kwam hij ook met veel zaken weg. Manipuleren, dreigen en ontkennen bleek een beproefd recept om de dans te ontspringen ten kostte van anderen. Nee, wat haar het meeste stak, waren de halve waarheden en ontkenningen van Johannes. Op je partners moest je 100% kunnen vertrouwen.

“Dat weet ik niet. Ik vraag me zelfs af of je, toen je zelf toetrad als partner wel de mogelijkheden had om onderzoek te doen en als je nu gaat googelen dan denk ik dat je nog steeds niet zoveel vindt. Maar dat je het idee hebt dat Johannes jullie nu een streek levert, dat kan ik mij wel voorstellen,” zei Hans.

“Als die foto’s worden verspreid dan straalt dat zeker ook af op onze maatschap. Dan gaan mensen vragen stellen.” Els keek Hans strak aan.

“Vragen stellen of hebben ze hun mening al klaar? Waar ben je het meest benauwd voor?”

Schijnwerpers

“Ik ben niet benauwd. Maar we komen in de schijnwerpers te staan, dat is zeker en dat is nooit goed voor een kantoor en ik heb het gevoel dat ik mij dan moet gaan verdedigen. Dat ik dan vragen krijg als: Wanneer wist u ervan? Welke maatregelen gaat u nemen? Had u dit kunnen voorkomen?

Els voelde dat ze weer boos werd. “Ik heb geen zin aan dat gezeur.”

“Maar je kunt er ook niet voor weglopen. Misschien moet je gewoon eerlijk zijn en zeggen dat mensen je soms lelijk kunnen tegenvallen en dat dit nu met Johannes het geval is.”

“Maar dan val ik Johannes af. Dat wil ik ook niet.”

Hans begon te lachen. “Wat is dat toch, dat je denkt mensen af te vallen als je aangeeft wat je tegenvalt in hun gedrag. Johannes valt je toch tegen en dat is toch een feit. Johannes is hier zelf verantwoordelijk voor. Dat gedrag hoef je echt niet in bescherming te nemen.”

“Lach jij maar. Ik vind het toch lastig. Want wat moeten we doen als het allemaal openbaar wordt” Els zuchtte diep

“Ik zou maar niet op de zaken uitlopen. Is die Jan Janssens echt niet te vinden?”

“Niet dat ik weet en ik heb er ook moeite mee dat we ons nu moeten gaan inspannen om hem te vinden. Laat Johannes het lekker zelf uitzoeken.”

“Wat wil je nu echt Els? De schade voorkomen of beperken of nu afscheid nemen van Johannes?”

Niet de eerste keer

Els sprak daarna nog lang met Hans over haar teleurstelling in Johannes. “Dat is niet de eerste keer,” merkte Hans op. De nacht die volgde sliep ze slecht en ze dacht na over de vraag welke actie de schade het meest zou beperken en hoe ze dat ook nog voor zichzelf zou kunnen verantwoorden. Uiteindelijk had ze in haar hoofd een plan van aanpak gemaakt. Na het ontbijt pakte ze haar aantekeningen uit de samenwerking Dimitri en Jan er nog eens bij, daarna belde ze Susan.

“Dag Els, je bent er vroeg bij. Rick is net de deur uit met Hielke”

“Ja, sorry maar ik bel even over het gesprek dat Johannes met Dimitri heeft gehad. Ik heb aan Dimitri mijn excuses gemaakt. Maar Johannes is inderdaad op zoek naar de verblijfplaats van Jan Janssens.”

“Goed dat je Dimitri nog even hebt gebeld. Hij was echt van slag. Maar wat moet Johannes met Jan? Niet dat het mijn zaken zijn. Maar misschien kan ik nog helpen.”

“Nou, zo belangrijk is het ook weer niet. Maar hoe gaat het met je eindopdracht?”

“Dat schiet lekker op. Ik heb met behulp van PowerBi wat analyses gemaakt en Dimitri heeft mij geleerd hoe ik informatie uit andere databronnen kan toevoegen. Dus ik ben nu een heel eind. Volgende week hoop ik het af te ronden en naar mijn docent toe te sturen.”

“Mag ik het ook nog even zien voordat je het opstuurt?” Els bewonderde de voortvarendheid van Susan, maar ze wilde toch graag zelf ook nog even controleren of er geen rare dingen in het advies zouden staan. Daarna verbrak Els de verbinding. Jan Janssens bleef haar bezig houden. Hoe beperkte ze de schade voor de maatschap? Ze besloot een rondje te gaan wandelen in de hoop meer rust te krijgen.

Nog even die Jan Janssens…

Toen ze terug kwam, zag ze dat ze twee gemiste oproepen had van Susan. Ze belde direct terug.

“Je had gebeld?”

“Ja, nog even over die Jan Janssens. Volgens mij kende Mike hem ook of hij Mike. We hebben een gesprek gehad met Janssens waar die naam gevallen is. Ik weet niet meer in welke context, maar misschien heeft Johannes er wat aan.”

“Ik zal met hem overleggen, in ieder geval dank voor het meedenken.”

Jan Wietsma

