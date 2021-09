Kamer wil stijging vennootschapsbelasting in ruil voor hogere salarissen zorg

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft donderdagavond voor een motie van ChristenUnie en SP gestemd waarin de regering wordt verzocht om extra financiële middelen beschikbaar te stellen voor hogere zorgsalarissen. Om dat budgettair te dekken moet volgens het voorstel de vennootschapsbelasting worden verhoogd.

De Kamer wil dat om te beginnen 600 miljoen euro wordt uitgetrokken in 2022 voor hogere salarissen in de zorgsector. “De afgelopen tijd is er 80 miljard euro aan overheidssteun richting grote bedrijven gegaan en dat heeft goed geholpen om bedrijven overeind te houden en veel banen te behouden”, zegt CU-Kamerlid Bikker. “Nu moeten we andersom kijken.”

Het kabinet zelf ziet niets in een structurele salarisverhoging, lieten premier Rutte en minister De Jonge donderdag weten. Volgens Rutte is het salaris van zorgpersoneel al enige jaren verhoogd en moet een demissionair kabinet zulke besluiten ook niet nemen. De ministerraad gaat zich nog buigen over de wens van de Tweede Kamer.

Bron : NOS