Kabinet steunt cyberveiligheid meer met woorden dan met geld

Hacks en andere cyberaanvallen ondermijnen de rechtsstaat, schrijft het demissionaire kabinet in de Miljoenennota. Noemenswaardige investeringen in cyberveiligheid blijven uit, terwijl er volgens experts 883 miljoen extra nodig is.

DTC

Het Digital Trust Centre (DTC) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en informeert ‘niet-vitale’ bedrijven proactief over het risico op een cyberaanval of beveiligingslekken in softwarepakketten. Het DTC krijgt er 2,5 miljoen euro bij. Dat dit bedrag aan de lage kant is, bewijst de aanval met gijzelsoftware die de gemeente Hof van Twente platlegde. Daarvan bedroeg de schade zeker 3,9 miljoen euro.

NCSC

Spil in de bestrijding van cybercriminaliteit, het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) krijgt er 700.000 euro bij. Het NCSC wordt onder andere geïnformeerd door de inlichtingendiensten over digitale dreigingen voor organisaties die worden aangemerkt als vitale infrastructuur, zoals bedrijven die water en elektriciteit leveren. Het NCSC mag zijn informatie nu alleen delen met organisaties die tot die vitale infrastructuur wordt gerekend of die speciaal zijn aangewezen door het ministerie. Dat worden er wel steeds meer. Dus er komen extra taken bij. Met 7 ton extra kunnen 3,5 extra FTE’s worden gecreëerd.

NCTV

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt ieder jaar voor de digitale dreigingen en het feit dat de digitale veiligheid onlosmakelijk verbonden is met de nationale veiligheid.