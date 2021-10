Gezocht: de algoritme vooroordeel-accountant (v/m)

Wie in 2030 verzekert wil zijn van een goedbetaalde baan, zou zich volgens het Cognizant Center for the Future of Work moeten omscholen tot ‘algoritme vooroordeel-accountant’.

Volgens Cognizant’s Jobs of the future index gaan organisaties hun bedrijfsvoering baseren op data en inzichten die door computers worden gegenereerd. Met de toegenomen hoeveelheid computers en machines explodeert ook de hoeveelheid data binnen organisaties. Als er meer data beschikbaar is, is het moeilijker de juiste data te vinden. Daarom is ‘datadetective’ volgens Cognizant een van de kansrijke beroepen van de toekomst. Zij maken het werk van de vele dataspecialisten en algoritme-experts mogelijk door alle data voor hen te ontsluiten.

Algoritme vooroordeel-accountant

Algoritmes maken het mogelijk klantgedrag te voorspellen en risico’s in te schatten. Ze zijn essentieel voor bedrijven en organisaties. Een vaak gehoord, en terecht, bezwaar tegen algoritmen is echter dat ze altijd de vooroordelen van hun makers bij zich dragen. De markt lijkt daar nog geen direct antwoord op te hebben; het is logisch dat de regels een product zijn van hun maker. Maar dat wil niet zeggen dat algoritmen, met al hun imperfecties, zomaar in het wild moeten kunnen functioneren. Een algoritme vooroordeel-accountant onderzoekt volgens Cognizant de broncode die algoritmes hun beslissingen laat nemen en kijkt kritisch naar de onuitgesproken vooroordelen die daarin zijn gekropen. Twitter nodigde mensen uit op zoek te gaan naar vooroordelen in hun codes. Vijf winnaars legden bloot dat Twitter’s foto-algoritme een voorkeur had voor lichtgekleurde, jonge mensen met vrouwelijke gelaatstrekken. De vooroordeel-accountant moet dat in de toekomst voorkomen.

Nadenken

De algoritme vooroordeel-accountant als functie bestaat nog niet. Door hem of haar op de kaart te zetten wil Cognizant het nadenken over toekomstige banen bespoedigen. ‘2021 is een reset-moment, een jaar waarin er steeds meer theoretische banen omgezet worden in echte banen. Maar voordat ze kunnen worden gecreëerd, moeten de banen van de toekomst eerst worden uitgedacht- en dat vereist visie en enige verbeeldingskracht’, aldus Cognizant.