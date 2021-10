‘Nieuw wetsvoorstel tegen belastingontwijking sluit fiscale sluiproutes slechts beperkt af’

Crocs en Uber kunnen ook met de nieuwe Wet Tegengaan Mismatches bij Toepassing Zakelijkheidsbeginsel belasting blijven ontwijken en dat is een bewuste keuze van het kabinet. Dat meldt NRC op basis van onderzoek van The Investigative Desk.

Fiscale route via Nederland

Crocs en Uber ontwijken de laatste jaren belasting via Nederland. Daarbij wordt binnen de eigen organisatie geschoven met intellectueel eigendom (bijvoorbeeld merkrechten) om een aftrekpost te creëren. De verkopende partij was bij beide bedrijven een vestiging in Bermuda en de koper een Nederlandse dochter-bv. Met die constructie hoeft uiteindelijk minder winstbelasting te worden betaald, want de Nederlandse bv’s kunnen de aankoop onder de huidige regels de komende jaren afschrijven. Het betaalde bedrag mag worden afgetrokken van de bedrijfswinst.

Wetsvoorstel

De nieuwe wet van staatssecretaris Vijlbrief heeft als doel om daar wat aan te doen, maar dat blijkt maar ten dele het geval te zijn. Uber en Crocs gebruikten namelijk twee methodes om de aankoop van hun dochterbedrijven te financieren: via een interne lening en een kapitaalstorting (een soort gift van de ene dochter aan de andere). Met het nieuwe wetsvoorstel wordt de interne gift aangepakt, maar de interne lening niet. Op dat deel van de aankoop mag dus nog steeds worden afgeschreven. Die lening heeft ook nog eens als voordeel dat niet alleen de afschrijving mag worden afgetrokken van de winst, maar ook de betaalde rente.

‘Bewuste keuze’

Dat die fiscale constructie buiten de beoogde nieuwe regels gaan vallen is volgens NRC geen toeval. Staatssecretaris Vijlbrief laat zakelijke transacties bewust buiten het wetsvoorstel. Het idee is dat andere landen zulke transacties al belasten, maar in een land als Bermuda wordt helemaal geen winstbelasting geheven. Bovendien geldt maar een zeer beperkte overgangsregeling tot 1 juli 2019, waardoor veel (voor die tijd opgezette) fiscale constructies niet onder de nieuwe regels vallen.

Aanstaande maandag debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel, dat na goedkeuring van beide Kamers op 1 januari aanstaande in zou moeten gaan.

Bron: NRC