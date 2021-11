‘Wegkijken beste carrièrestrategie bij Pels Rijcken’

BFT-directeur Yolanda de Groot spreekt zich niet uit over het werk van Mazars bij cliënt Pels Rijcken. Wel constateert ze tegenover het Financieele Dagblad dat informatie die het BFT kreeg over de derdenrekening van de landsadvocaat jarenlang niet klopte. Ondertussen onthult NRC Handelsblad dat bij Pels Rijcken sprake is van een intimiderende en soms racistische cultuur.

In gesprek met NBA

In het persbericht bij onderzoek van BFT van woensdag stond al dat het BFT ’in gesprek’ gaat met de NBA over het extern accountantstoezicht op het notariaat over onder meer de naleving van de beheersmaatregelen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) steunt de aanbevelingen van het BFT, laat een woordvoerder weten. ‘Verder juicht de KNB het voornemen van BFT toe om voortaan ook in overleg te gaan met andere organisaties dan alleen de KNB om informatie uit te wisselen die elkaar en de toezichtrol van BFT versterken.’ Behalve de NBA gaat het daarbij ook om het Openbaar Ministerie. De Groot: ‘Voor ons is een belangrijke les dat een vlotte informatie-uitwisseling het toezicht kan versterken.’

Handelde alleen

Het BFT concludeert in zijn onderzoek dat Pels Rijcken topman Franks Oranje alleen handelde, maar vindt ook dat medewerkers van het notariaat steken hebben laten vallen, onder meer door de eigen kantoorregels niet toe te passen en het ontbreken van collegiaal toezicht op de derdenrekening. Het BFT ziet echter geen mogelijkheid tot strafrechtelijke verwijten richting collega’s van Oranje. Pels Rijcken kondigde onlangs aan het notariaat op te heffen.

Herbezinning

De Tweede Kamer-commissie Veiligheid en Justitie gaf donderdag groen licht aan justitieminister Ferd Grapperhaus om een commissie op te tuigen die zich zal uitspreken over een fundamentele herbezinning op de relatie tussen de overheid en de landsadvocaat en met ‘wat voor een soort partij’ de staat in de toekomst in zee moet gaan. Grapperhaus sloot niet langer uit dat de staat in de toekomst afscheid neemt van Pels Rijcken als het vaste advocatenkantoor van de overheid.

Wegkijken

De Kamercommissie was donderdag zeer kritisch over de samenwerking met Pels Rijcken. Met name de onthullingen van NRC Handelsblad hebben diepe indruk gemaakt op een aantal Kamerleden. De krant dook in de bedrijfscultuur van het advocatenkantoor en sprak veertig (voormalige) medewerkers. Zij schetsen een beeld van een onveilige bedrijfscultuur, waarbij partners en senior medewerkers regelmatig schreeuwen tegen jongere collega’s en tegenspraak niet wordt geduld. Daarbij zou er zelfs een partner zijn die zwarte mensen ‘negers’ noemt, Chinezen ‘spleetogen’ en homoseksuelen ‘flikkers’. Er is volgens NRC niemand die hem daarop aanspreekt. Het stuk concludeert dat ‘wegkijken’ bij Pels Rijcken de beste carrièrestrategie is.

Bron: FD/NRC