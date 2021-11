Verdwenen notitieboek medewerker Deloitte terecht, staatssecretaris houdt vertrouwen in onderzoek

De anonieme vinder heeft het kwijtgeraakte notitieboek geretourneerd van een medewerker van Deloitte Forensic & Dispute Service, dat onderzoek doet naar de omstreden mondkapjesdeal van Sywert van Lienden en zijn zakenpartners. Dat meldt staatssecretaris Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer. Het accountantskantoor heeft excuses aangeboden voor hoe er aanvankelijk is omgegaan met de verdwijning van het notitieboek en mag het onderzoek vervolgen.

Grant Thornton heeft eerder onderzoek verricht naar mogelijke onregelmatigheden in relatie tot het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Het accountantskantoor concludeerde over de deal met Van Lienden en consorten afgelopen zomer dat daar geen aanwijzingen waren voor integriteitsschendingen. Deloitte Forensic & Dispute Services doet nu aanvullend forensisch onderzoek naar onder meer de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen via een overeenkomst met Hulptroepen Alliantie (HA) en/of Relief Goods Alliance B.V. (RGA).

Notitieboek terecht

Eerder deze maand liet de staatssecretaris weten dat een van de onderzoekers van Deloitte een notitieboek met persoonlijke aantekeningen was kwijtgeraakt. Deloitte meldde het datalek pas na enkele weken bij het ministerie en de Autoriteit Persoonsgegevens. Het accountantskantoor heeft Blokhuis nu bericht dat het vermiste notitieboek terecht is, schrijft hij aan de Kamer. ‘De anonieme vinder heeft het boek geretourneerd aan het onderzoeksbureau. Zowel voor de direct betrokkenen als de voortgang van het onderzoek is dit een positieve ontwikkeling.’

Excuses Deloitte

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft er op 18 november een gesprek plaatsgevonden met Deloitte, schrijft Blokhuis. ‘In dit gesprek zijn de partijen ingegaan op het incident waarbij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) zijn ongenoegen en teleurstelling over het incident heeft uitgesproken en met name over de initiële afwikkeling hiervan door het onderzoeksbureau. Het onderzoeksbureau heeft zijn excuses aangeboden en heeft tevens erkend dat het tekort is geschoten in de initiële afhandeling. Om waarborgen te verkrijgen voor een adequate afhandeling van het incident en het vervolg van het onderzoek zijn het onderzoeksbureau en mijn ministerie een aantal voorwaarden overeengekomen. Het onderzoeksbureau zegt hierin mede toe dat het de afwikkeling van dit datalek op een manier laat plaatsvinden die recht doet aan de privacyrechten van betrokkenen én aan de contractuele relatie tussen het ministerie en het onderzoeksbureau. Deze afspraken zijn bevestigd in een brief namens VWS aan het onderzoeksbureau en vindt u terug als bijlage bij deze brief. […]

Op grond van de toezeggingen die het onderzoeksbureau heeft gedaan – zoals vastgelegd in de bijgevoegde brief – heb ik besloten dat het onderzoeksbureau het onderzoek naar de inkoop van PBM kan continueren. Ik vertrouw erop dat hiermee voldoende waarborgen zijn gesteld om het onderzoek te vervolgen.’

Kamerbrief stand van zaken datalek aanvullend onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen