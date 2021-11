Flinke celstraffen geëist tegen hoofdverdachten Vestia-fraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen, taakstraffen en geldboetes geëist tegen de verdachten in de zaak die draait om corruptie, oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte bij de Rotterdamse woningcorporatie Vestia.

De twee hoofdverdachten waren beiden in dienst van Vestia; Christiaan B. (35) als vastgoedbeheerder, Mischa W. als medewerker sociaal beheer. Tegen hen eist het OM 4 jaar en 3 jaar gevangenisstraf waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Tegen de overige verdachten werden donderdag straffen geëist variërend van onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tot taakstraffen. Tegen de verdachte bedrijven eiste het OM geldboetes.

Woningcorporatie voor 2,5 miljoen euro benadeeld

Het OM voerde donderdag aan dat er door de beide hoofdverdachten jarenlang zijn steekpenningen aangenomen om opdrachten toe te wijzen aan verschillende partijen, voornamelijk onderhouds- en schoonmaakbedrijven uit de regio Rotterdam. Uit onderzoek is gebleken dat er zogeheten kickback-constructies zijn opgetuigd. In totaal is Vestia voor ongeveer 2,5 miljoen euro benadeeld door deze malafide praktijken, denkt justitie.

Werkwijze hoofdverdachten

Uit onderzoek is gebleken dat er ook offertes van onderaannemers opgehoogd zijn zonder dat die daar zelf van op de hoogte waren. Een offerte die oorspronkelijk € 39.600 bedroeg werd bijvoorbeeld richting de woningcorporatie opgehoogd naar € 123.246,-. Het verschil deelden de verdachten met elkaar. In een aantal gevallen factureerden bedrijven zelfs voor werkzaamheden die in het geheel niet werden uitgevoerd. Daarbij ging het bijvoorbeeld om moeilijk te controleren werk als het reinigen van dakgoten. De FIOD heeft berekend dat Vestia alleen al voor het reinigen van de dakgoten € 320.000 teveel heeft betaald aan een van de onderaannemers.

‘Schaamteloos misbruik gemaakt van situatie’

“De handelwijze van de twee hoofdverdachten heeft niet alleen geleid tot oneerlijke concurrentie, maar ook het door de woningcorporatie gestelde vertrouwen in de werknemers is op grove wijze beschaamd”, zei de officier van justitie donderdag in de rechtszaal. “De verdachten hebben op schaamteloze wijze misbruik gemaakt van hun positie en zichzelf daarbij aanzienlijk verrijkt ten koste van de werknemer. Deze zaak maakt bovendien wel duidelijk dat corruptie helemaal niet – zoals vaak wordt gedacht – alleen ver over de landsgrenzen plaatsvindt of in bepaalde criminele milieus. Het vindt – dat maakt deze zaak wel duidelijk – ook op grote schaal plaats bij op het oog hele gewone ‘normale’ bedrijven hier in Nederland.”