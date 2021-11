Culturele en creatieve sector pleit voor aanpassing steunregelingen

Zzp’ers en flexwerkers in de creatieve en culturele sector vinden dat het kabinet de steunmaatregelen aan moet passen. Dat is nodig omdat bij eerdere steunmaatregelen veel mensen in de sector buiten de boot vielen, schrijft de Creatieve Coalitie in een brief aan de Tweede Kamer. De miljoenen zouden te veel bij de instellingen blijven hangen.

In de Creatieve Coalitie zijn 45 vakorganisaties en bonden verenigd. De in het samenwerkingsverband verenigde partijen vrezen dat dit bij de 68 miljoen euro die het kabinet onlangs reserveerde voor een specifiek steunpakket voor de culturele sector opnieuw gebeurt. Onder meer dirigenten van amateurkoren, muziekleraren die aan huis werken en dj’s en freelancers in het clubcircuit worden getroffen door de nieuwe coronamaatregelen.

Vangnet

De Creatieve Coalitie schrijft dat voor zzp’ers en flexwerkers het overgrote deel van weggevallen activiteiten niet wordt gedekt door regelingen als de NOW, TOZO en TVL. Om te voorkomen dat zij opnieuw buiten de boot vallen zou er een vangnet moeten komen. Flexwerkers en zzp’ers zouden daarop terug moeten kunnen vallen als er kan worden aangetoond dat schade niet door organisaties of andere regelingen gecompenseerd wordt. Ook zouden steunregelingen uitgebreid moeten worden, zodat ze beter toegankelijk worden voor flexwerkers en zzp’ers.

Bron: NOS