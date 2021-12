TVL Q4 2021 opent voor de kerstdagen, meldt de RVO. De exacte datum maakt de uitvoeringsorganisatie zo snel mogelijk bekend. Ondernemers kunnen zich vast voorbereiden.

TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Zij moeten ook aan de overige voorwaarden voldoen.

Maximale staatssteun naar € 2,3 miljoen

Met deze aanpassingen is TVL Q4 2021 nagenoeg gelijk aan TVL Q3 2021. Alleen het maximale bedrag voor overheidssteun voor de vaste lasten gaat omhoog van

€ 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen. Dit geldt voor TVL Q4 2021 en is niet van toepassing op eerdere TVL-periodes. Ondernemingen die de grens bereiken, ontvangen het bedrag tot € 2,3 miljoen. Voor bedrijven in de visserij is het maximale bedrag aan staatssteun € 345.000 in TVL Q4 2021, voor bedrijven in land- en tuinbouw is dat € 290.000.

Hoogte van de subsidie

Het bedrag van de TVL Q4 2021 subsidie is opnieuw afhankelijk van het omzetverlies van de ondernemer en het percentage vaste lasten dat hoort bij zijn branche. Het maximale subsidiebedrag is weer € 550.000 voor mkb-bedrijven, en € 600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven). Ondernemers die nog niet eerder TVL aanvroegen, of eerder niet in aanmerking kwamen, mogen ook aanvragen.

Aanvraag voorbereiden

Wil een ondernemer TVL Q4 2021 aanvragen? Dan kan hij zijn aanvraag vast voorbereiden. Door te checken of hij aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld. En over de juiste gegevens beschikt. Zo ja, dan kan de RVO de aanvraag snel beoordelen. Hoe beter een aanvraag is ingevuld, hoe sneller deze door het proces gaat en hoe eerder het geld op de rekening staat.

Bron: RVO