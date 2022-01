Vaststelling TVL Q2: wat moet je weten?

Deze week ontvangen ook de ondernemers die nog geen vaststellingsverzoek hadden gekregen het verzoek om de werkelijke omzet door te geven, meldt de RVO.

Ondernemers die TVL Q2 2021 hebben aangevraagd, moeten uiterlijk op 8 maart 2022 (23:59 uur) hun vaststellingsverzoek indienen. Het vaststellingsverzoek is bedoeld om de werkelijke omzet over de periode april tot en met juni 2021 door te geven.

Formulier al ingevuld

Het doorgeven van de werkelijke omzet hoeft niet lang te duren. Vaak heeft de RVO het formulier al ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. De ondernemer hoeft dan alleen nog akkoord te geven. Soms moet de ondernemer de werkelijke omzetgegevens toch nog zelf invullen of wijzigen, of vraagt de RVO om aanvullende informatie. Het is verstandig om ruim op tijd te beginnen, zeker voor ondernemers die een accountantsproduct nodig hebben.

Aanvragen vanaf € 125.000

Ben je een ondernemer met een TVL-aanvraag van € 125.000 of meer? Dan moet je het accountantsproduct direct meesturen bij het indienen van de vaststelling. Dit geldt voor alle ondernemers, mkb-bedrijven en grote ondernemingen. Het accountantsproduct staat op de website van de NBA.

Hoogte definitieve subsidie

Ondernemers krijgen zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag waar zij recht op hebben. Is het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag? Dan behouden de ondernemers het voorschot van 80% dat zij kregen na hun aanvraag. Daarnaast krijgen zij de laatste 20%. Is het werkelijke omzetverlies hoger, dan gaat de subsidie ook omhoog. Is het omzetverlies lager gebleken dan vooraf ingeschat, dan krijgen ondernemers minder dan 20% uitgekeerd of moeten zij (een deel van) het voorschot terugbetalen.

Nog geen verzoek?

Heb je nog geen vaststellingsverzoek gekregen? Dat kan meerdere oorzaken hebben:

Je zit nog in de bezwaartermijn nadat het voorschot is betaald. Tot 6 weken na de verlening (het voorschot) kunnen ondernemers bezwaar indienen. Pas na die termijn komt het vaststellingsverzoek. Eerder mag wettelijk gezien niet.

Je bent tussen de verlening (het voorschot) en vaststelling (de definitieve subsidie) van rechtsvorm gewijzigd óf uitgeschreven bij de KVK. Omdat je dan niet meer met het oude KVK-nummer kunt inloggen, is vaststellen nog niet mogelijk.

Je bent in bezwaar gegaan tegen een besluit en dat is nog niet afgehandeld.

Je hebt nog geen voorschot voor het tweede kwartaal ontvangen, dus kan er ook nog niets worden vastgesteld.

Als je tot deze groep behoort, ben je bij de RVO in beeld en neemt de uitvoeringsorganisatie contact met je op. De RVO zorgt dat de vaststelling op een later moment zorgvuldig wordt afgehandeld.