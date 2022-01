Uitgelegd: de 3 type werkplekken voor accountants

On premise werkplek: via je eigen server

Termen: on premise, legacy, eigen servers

Ooit was het de normaalste zaak van de wereld: on premise werken. Applicaties die alleen toegankelijk zijn vanuit de server op je eigen kantoor. Op het eerste oog een superveilige oplossing, want jij weet precies wie wel of niet bij jouw data kan. Maar dit voordeel weegt niet op tegen de nadelen.

Want wat als je server kapotgaat, door bijvoorbeeld een brand in het gebouw? Dan ben je al je data kwijt; alle gegevens zijn in rook opgegaan. Is het nog mogelijk om daarvan te herstellen? De accountancybranche is het daar over het algemeen over eens: dat risico kun je niet nemen. Daarom neemt het aantal kantoren met een on premise werkplek snel af.

Toch is er één reden om nog on premise te werken: je hebt een server die nog niet afgeschreven is. En als hij toch nog een aantal jaar op kantoor staat, dan kun je hem net zo goed gebruiken. Is de server afgeschreven? Dan is de volgende stap vrijwel altijd naar de Cloud Desktop, oftewel: de hybride werkplek.

Hybride werkplek: deels online, deels in een datacenter

Termen: Cloud Desktop, VDI-omgeving, Virtual Desktop, Hybride werkplek, Hybrid Cloud

Een manier om nog niet volledig over te stappen naar de Cloud, is door hybride te werken. Hierbij staat een deel van jouw applicaties in het datacenter van je IT-leverancier, terwijl het andere deel al online staat. We zien dat binnen accountantskantoren deze oplossing op dit moment erg populair is.

Het is namelijk een no-nonsense manier van werken. Vanuit ieder device heb je dezelfde werkplek en het beheer hoef je zelf niet uit te voeren. Dat doet je IT-leverancier voor je. Alle applicaties worden voor jou beheerd en volgens de nieuwste standaarden bijgehouden. Het enige wat jij hoeft te doen, is nalezen wat er is geüpdatet.

In sommige gevallen is deze hybride-oplossing de enige manier om toch in de Cloud te werken. Sommige applicaties zijn namelijk nog niet online te vinden. Caseware heeft bijvoorbeeld nog geen toereikende variant. Toch zijn de meeste leveranciers bezig met een Cloud-variant, waardoor het over een tijd niet meer nodig is om hybride te werken.

Modern Workplace: volledig online

Termen: Modern Workplace, moderne werkplek, online werkplek, Cloud-werkplek

Wil jij liever helemaal online in de Cloud werken? Al jouw applicaties en data staan dan in een Microsoft datacenter. De komende drie tot vier jaar verschuiven vrijwel alle werkplekken naar deze oplossing.

Modern Workplace kent veel voordelen: zolang gebruikers een internetverbinding hebben, kunnen zij overal net zo werken als op kantoor. Samenwerken met collega’s? Bel even in via Teams. Rapporten inzien? Check je bestanden in de Cloud. Even een nieuwe applicatie uitproberen? Start een licentie en je kunt direct aan de slag. En net als bij de hybride oplossing heb jij geen omkijken naar het beheer: dat wordt allemaal voor jou geregeld. Hetzelfde geldt uiteraard voor de beveiliging van de gehele omgeving.

