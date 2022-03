OM: ondernemer zette fiscale ontduikingsconstructie op en verzweeg buitenlands inkomen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdagochtend bij de rechtbank in Overijssel een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 14 maanden voorwaardelijk, geëist tegen een 57-jarige man uit Valkenswaard vanwege belastingfraude.

IB-aangiften

De verdachte deed over de jaren 2008, 2009 en 2010 onjuiste aangiften inkomstenbelasting. De man gaf volgens justitie onjuiste bedragen op aan winst uit eigen onderneming en verzweeg buitenlandse banktegoeden tegenover de fiscus. Hierdoor betaalde hij veel minder belasting dan waar hij eigenlijk toe verplicht was. Dit leverde een belastingnadeel van tonnen op voor de Nederlandse schatkist.

Illegale constructie

Door informatie uit een eerder onderzoek van de FIOD kwam de verdachte in beeld. Uit het onderzoek bleek volgens justitie dat de man gebruik maakte van een illegale constructie van internationale rechtspersonen, waarbij het leek alsof hij vanuit het buitenland belastingvrije giften en leningen ontving in plaats van belastbaar dividend uit eigen ondernemingen. Daarnaast verzweeg de verdachte vermogen dat op buitenlandse bankrekeningen was gestald. In totaal gaat het om een belastingnadeel van ruim 600.000 euro.

De rechtbank doet op 31 maart uitspraak in de zaak.