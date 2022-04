Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar fraude met coronasteun

De FIOD heeft woensdag een 38-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van fraude met NOW- en TVL-steun, onder anderen met behulp van valse btw-aangiften. Tijdens een doorzoeking bij zijn woning in Amsterdam is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, een Bentley, een Harley-Davidson en een Rolex-horloge.

De man is voor verhoor overgebracht naar een politiebureau in Capelle aan de IJssel, meldt de fiscale opsporingsdienst. Naast de fraudeverdenking wordt hem ook valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen verweten.

NOW en TVL

Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek was een melding van de Inspectie SZW dat de verdachte Amsterdammer voor zijn twee ondernemingen NOW-subsidie had aangevraagd. Het vermoeden was dat betaalde NOW-subsidie voor andere doeleinden werd gebruikt dan waarvoor deze verstrekt werd.

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) heeft in 2021 drie aangiften gedaan van mogelijke fraude met TVL. Vermoedelijk heeft de verdachte op naam van diverse bedrijven voor ruim 358.000 euro ten onrechte TVL aangevraagd, waarvan 215.000 euro is uitgekeerd.

Valse aangiften omzetbelasting

Het vermoeden is dat de aanvragen waren onderbouwd met valse aangiften omzetbelasting. Het subsidiegeld werd overgemaakt naar verschillende bankrekeningen of contant opgenomen en waarschijnlijk gebruikt voor onder andere privé-uitgaven en aankoop van cryptovaluta.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron/foto: FIOD