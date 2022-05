Qics NEN en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd

Qics B.V. is officieel gecertificeerd voor ISO 27001 (internationale eisen voor informatiebeveiliging) en NEN 7510 (Nederlandse eisen voor informatiebeveiliging in de zorg).

Privacy en veiligheid op orde

Mark Velthuijsen, technisch directeur bij Qics: “Met het behalen van deze certificaten zet Qics de professionaliseringsslag door. Zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze gebruikers heeft bij ons altijd de hoogste prioriteit gehad. Deze certificaten zijn voor ons het onafhankelijke bewijs dat we onze processen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging aantoonbaar op orde hebben. Gebruikers en partners van Qics kunnen erop vertrouwen dat ze samenwerken met een professionele organisatie die privacy en informatiebeveiliging serieus neemt.”

De certificaten

ISO 27001 is de internationale, wereldwijd erkende, norm op het gebied van informatiebeveiliging. De norm beschrijft hoe je procesmatig met het beveiligen van informatie moet omgaan, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie continu veilig te stellen. NEN 7510 is een nationale norm, specifiek toegespitst op organisaties die te maken hebben met persoonlijke gezondheidsinformatie. De beheersmaatregelen die NEN 7510 beschrijft, zijn geschreven als aanvulling op ISO 27001.

Toekomstbestendig

Eddy Plasier, commercieel directeur bij Qics: “Door het toepassen van deze ISO en NEN standaarden, is de kwaliteit van onze systemen toegenomen en hebben we een veiligheids- en privacy-strategie die toekomstbestendig is. Dat is niet alleen fijn voor onze bestaande klanten, ook voor prospects is het een bewijs dat hun data bij Qics in veilige handen is.”

Qics is gespecialiseerd in het realiseren van SaaS-oplossingen op het gebied van planning, urenregistratie en facturatie. Het bedrijf bouwt niet alleen software, Qics is ook kennispartner van haar relaties en levert business consultancy, business intelligence en support. Meer informatie vindt u op www.qics.nl