Zwols PV Accountants en Brouwers gaan samen verder

PV Accountants gaat samen met Brouwers Accountants & Adviseurs. Brouwers heeft vestigingen in Zwolle, Deventer, Genemuiden, Apeldoorn en Amsterdam. De nieuwe collega’s van PV houden per 1 juni 2022 kantoor in het pand van Brouwers aan de Burgemeester van Roijensingel 18 in Zwolle.

‘De culturen van PV en Brouwers passen bij elkaar’, zegt Marco Verhoef, de ondernemer achter het Zwolse accountantskantoor PV Accountants. ‘Praktisch, nuchter en no-nonsens. Je mag van beide flexibiliteit verwachten, want ondernemen doe je nu eenmaal niet tussen negen en vijf. Wij zijn zelf ondernemers en weten wat het ondernemerschap met zich meebrengt. Durf, lef en soms uithoudingsvermogen. Wij staan ondernemers bij op hun weg naar succes.’

Han Brouwers, bestuurder van Brouwers Accountants & Adviseurs: ‘Wij zijn blij met de komst van Marco Verhoef en medewerkers. Ze zijn ambitieus en toegewijd en samen hebben we een breder scala aan diensten en producten te bieden’.

Specifieke expertise

‘Er verandert het een en ander in praktische zin’, zegt Verhoef, ‘maar tegelijkertijd verandert er niets wezenlijks. We gaan verder onder de naam Brouwers Accountants & Adviseurs, maar onze klanten houden gewoon hun eigen contactpersoon, al onze medewerkers gaan mee en we blijven ondernemers uiteraard met evenveel enthousiasme en toewijding adviseren en ondersteunen.’

‘Het samengaan brengt een flinke groep nieuwe collega’s met zich mee’, zegt Verhoef, ‘onder wie ook specialisten. Zo kunnen we onze klanten nog makkelijker helpen bij specifieke vraagstukken.’

Compleet scala aan diensten

‘Samen bieden we het complete scala dat je mag verwachten van een accountantskantoor’, zegt Brouwers. ‘Loonadministratie; aangifte omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, schenkbelasting en erfbelasting; jaarrekeningen en de externe controle van jaarrekeningen; het bouwen van management informatiesystemen en advies van onder meer hr-deskundigen, fiscalisten, juristen, subsidieadviseurs en corporate finance-adviseurs (overnamebegeleiding, financiering et cetera). We kijken uit naar de samenwerking.’