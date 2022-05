FIOD onderzoekt belastingfraude via buitenlandse constructies

De FIOD heeft doorzoekingen gedaan in twee woningen in Delft en Stolwijk en in bedrijfspanden in Delft, Den Haag en Zeist. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar twee mannen (43 en 52) die verdacht worden van fraude met inkomstenbelasting en valsheid in geschrifte. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op de administratie en vermogen van de verdachten.

Fiscus meldt buitenlandse constructies

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na informatie van de Belastingdienst, laat de fiscale opsporingsdienst weten. Het vermoeden is dat de verdachten gebruik maakten van buitenlandse constructies om geld buiten het zicht van de Nederlandse Belastingdienst te houden. Via deze financiële constructies werden ruim 600.000 euro aan inkomsten uit hun vennootschappen omgeleid, waarna de afgeroomde gelden voor privé-uitgaven konden worden gebruikt. Hierbij werd vermoedelijk gebruik gemaakt van valse facturen. De Belastingdienst heeft bij controles soortgelijke constructies ontdekt en deze informatie gedeeld met de FIOD.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.