Aan de kant gezette Deloitte-partner trekt tuchtklacht tegen onderzoeker Sywert-deal in

De voormalige Deloitte-partner die in een pittig juridisch gevecht met het Big Four-kantoor is beland, heeft de tuchtklacht die hij bij de Accountantskamer had ingediend tegen een voormalige collega op het laatste moment ingetrokken. Dat heeft de Accountantskamer laten weten na navraag van Accountancy Vanmorgen.

Voormalig equity partner Peter Buur deed bij RvC-voorzitter Hans van der Noordaa en de AFM verschillende keren melding van misstanden bij Deloitte, nadat het accountantskantoor Buur per 1 juli 2020 aan de kant had gezet. Dat bleek dit voorjaar uit een kort geding bij de rechtbank Rotterdam, waarin Deloitte in het gelijk werd gesteld.

Tuchtklacht tegen onderzoeker mondkapjesdeal

Begin juni werd duidelijk dat Buur een tuchtklacht had ingediend bij de Accountantskamer tegen forensisch accountant Gerrie Lenting, die partner is bij Deloitte en daar de forensische en financiële crime-tak voor heel Noordwest-Europa aanvoert. In die hoedanigheid geeft Lenting samen met collega Baldwin Kramer leiding aan het onderzoek naar de mondkapjesdeal van het ministerie van VWS met Sywert van Lienden en diens zakenpartners.

De tuchtklacht had echter niets te maken met de mondkapjesdeal. Wat Buur zijn voormalige collega wel verweet bleef enigszins vaag. De Accountantskamer meldde als klachtomschrijving: ‘Betrokkene heeft volgens klager bewust een onjuiste financiële projectadministratie gevoerd. Hierdoor zijn de klant en klager benadeeld.’

Klacht ingetrokken

De zitting stond bij de Accountantskamer ingepland op vrijdag 8 juli, maar is op het laatste moment geannuleerd. Navraag bij de Accountantskamer leert dat de tuchtklacht door de klager is ingetrokken. Accountancy Vanmorgen heeft advocaat Martine Lem tevergeefs om een toelichting op de late intrekking van de zaak gevraagd. Lem stond Buur in eerdere zaken bij en voerde recent ook de verdediging in enkele vergelijkbare zaken van voormalige partners bij Deloitte en EY. Het hoe en waarom van de ingetrokken tuchtklacht van Buur blijft dus vooralsnog onduidelijk.

De zaak van Buur heeft overeenkomsten met die tussen EY en EY-partner Wouter van Gelderen. Beiden voeren een juridische strijd na interne meldingen van misstanden. In beide gevallen kreeg ook advocatenkantoor Van Doorne de opdracht om intern onderzoek uit te voeren naar de kwestie. Deloitte zelf was bovendien recent verwikkeld in een ander veelbesproken conflict met een aan de kant gezette partner, fiscalist Guido Lubbers.

MH