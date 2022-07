Vertraging voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting

De Belastingdienst meldt dat er vertraging is ontstaan in het opleggen van een voorlopige of definitieve aanslag. Ruim 36.600 burgers die voor 1 april aangifte hebben gedaan hebben een brief gekregen waarin de fiscus laat weten meer tijd nodig te hebben voor hun voorlopige en/of definitieve aanslag.

Dit heeft inhoudelijk niets met de belastingaangifte te maken, zo laat de Belastingdienst weten. Er wordt hard gewerkt om de aangiftes zo snel mogelijk te verwerken. De fiscus verzoekt mensen die een brief met kenmerk CAP/UCF/22/391 hebben ontvangen nog even geduld te hebben. De Belastingdienst laat via zijn website tevens weten dat niet iedereen die tussen 1 april en 1 mei aangifte heeft gedaan binnen 3 maanden een bericht over hun aangifte zal ontvangen. Deze groep mensen krijgt zo snel mogelijk een voorlopige of definitieve aanslag.

Hoewel de fiscus begrijpt dat belastingplichtigen graag willen weten of en wanneer ze geld terugkrijgen, kunnen medewerkers van de BelastingTelefoon en webcare niet nagaan wanneer mensen een aanslag ontvangen.