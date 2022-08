Rabobank wil uitstel voor op orde brengen antiwitwasbeleid

De Rabobank wil langer de tijd hebben om het tekortschietende antiwitwasbeleid op de rails te krijgen. De bank heeft DNB om uitstel gevraagd van de opgelegde deadline, al wordt er wel voortgang geboekt. Z0 zet de bank een speciale ‘crime officer’ in de raad van bestuur.

Rabobank werd eind 2021 door DNB op het matje geroepen omdat het antiwitwasbeleid niet op orde was; er werd een handhavingstraject gestart. Daarop trok de bank € 249 miljoen extra uit om de organisatie Wwft-proof te maken. Zo werd onder meer ingezet op het wegwerken van achterstanden bij het klantenonderzoek en het in de gaten houden van transacties. Topman Wiebe Draijer gaf destijds aan dat Rabobank ruim 6.000 mensen nodig heeft om het witwasdossier vlot te trekken. Inmiddels houden zich nu 6.400 mensen bezig met het Wwft-dossier. Er is onder meer een ‘KYC Academy’ opgezet waar 745 medewerkers zijn getraind. De totale kosten van anti-witwasactiviteiten zijn over de eerste helft van het jaar uitgekomen op € 294 miljoen.

Externe omstandigheden

Acht maanden later is er in de toelichting van de bank op de halfjaarcijfers enige irritatie te lezen: ‘DNB informeerde de bank destijds […] dat er een punitief handhavingstraject werd gestart. De uitkomst daarvan is Rabobank nog steeds onbekend.’ Desondanks staat het verhelpen van de tekortkomingen bovenaan de prioriteitenlijst: ‘Daarom wordt voortdurend geïnvesteerd in Rabobanks Know Your Customer (KYC)-domein, en verhoogt de bank haar inspanningen in het herstelprogramma. Dat gebeurt in de dynamische context van het hoge tempo van sancties tegen Rusland, krappe arbeidsmarktomstandigheden en nieuwe regelgeving.’ Die ontwikkelingen hebben een negatief effect op de voortgang, aldus Rabobank. Daarom is aan DNB gevraagd de deadline te verlengen. Wat die deadline precies is, is overigens niet bekendgemaakt. Rabobank betaalde vorig jaar al een half miljoen aan DNB omdat de klantdossiers niet tijdig op orde waren gebracht nadat in 2018 een last onder dwangsom was opgelegd. De bank had toen tot 1 april 2020 (ongeveer anderhalf jaar) om de zaken te regelen.

Nieuwe rol in bestuur

Een van de nieuwe ontwikkelingen bij de bank op Wwft-gebied is het in het leven roepen van de functie van Chief Financial Economic Crime Officer (CFECO) binnen de raad van bestuur. Die rol wordt vanaf 1 oktober vervuld door Philippe Vollot.