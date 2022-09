Werken bij KRC Van Elderen

Hij werd steeds uitgebreider. Steeds meer informatie, meer filmpjes, meer vacatures. Hij groeide echt uit zijn jasje. Over wie we het hebben? Onze ‘werken-bij-pagina’ natuurlijk. Daarom hebben we hem een eigen website gegeven. De werken-bij-site. Kan-ie zich lekker uitleven.

Vroeger plaatste je een vacature op je website. Er kwamen 80 brieven en cv’s en je kon verschillende stapeltjes maken. Een nee-stapeltje, een ja-stapeltje en zelfs een misschien-stapeltje. Maar we weten allemaal dat de tijd van stapeltjes maken voorbij is. Arbeidsmarktcommunicatie is meer dan alleen vacatures op je website plaatsen.

Bij KRC Van Elderen willen we naast onze vacatures ook iets anders laten zien. Namelijk dat het gewoon ontzettend leuk is om bij ons te werken. Neem nou die sfeer. We kunnen keihard werken met elkaar, maar tijd voor plezier is er altijd. Niet alleen in het vierde kwartaal, maar ook in het drukke voorjaar. En met zo’n werken-bij-site schep je toch een uitgebreider beeld van wat potentiële medewerkers kunnen verwachten.

Zo zijn we bijvoorbeeld apetrots op onze filmpjes. En natuurlijk zeiden veel medewerkers: ‘meewerken aan een filmpje? Ik? Dat is niets voor mij hoor’. Het was de bekende cameravrees. Maar bekijk de twee filmpjes op onze site maar eens. Inclusief bloopers. Want we zijn allemaal mensen en dat laten we graag zien.

Kijk je goed naar onze werken-bij-site, dan vallen eigenlijk drie thema’s op:

Jezelf ontwikkelen Werkplezier Samen

Die zelfontplooiing, die vinden we erg belangrijk bij KRC Van Elderen. Daarom krijgen nieuwe collega’s goede begeleiding en een interne opleiding. Kom je net van school? Ook dan heb je alle tijd om bij ons het vak te leren en om naast je werk een opleiding te doen. Zit je als medewerker al een tijdje op je plek en wil je doorgroeien, dan krijg je daar alle ruimte voor.

Werkplezier, je las het al eerder. Niets is zo belangrijk als elke dag met plezier naar je werk gaan. We horen vaak van medewerkers dat we het beste van twee werelden bieden. We zijn namelijk een middelgrote organisatie. Klein genoeg om rekening te houden met jouw persoonlijke voorkeuren en groot genoeg om alles op hrm-vlak uitstekend voor je te regelen.

Het derde thema is ‘samen’. Op iedere vestiging werken we hecht samen in teamverband. Niet alleen met collega’s onder elkaar, maar ook met onze klanten. Natuurlijk zijn we dol op cijfers, maar minstens zo belangrijk is namelijk het verhaal achter de cijfers. Daarom overleg je bij ons veel met klanten. En dankzij dat gezamenlijk sparren ontstaan er kansen die onze klanten verder helpen in de toekomst.

Nieuwsgierig geworden naar de werken-bij website? Neem een kijkje! www.werkenbijkrcvanelderen.nl