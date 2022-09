Accountant voor tweede keer beroofd van Rolex

Het zit een 50-jarige accountant uit Purmerend dit jaar niet mee: hij is inmiddels twee keer op klaarlichte dag van een Rolex-polshorloge beroofd.

Afgelopen vrijdag werd de man tegen tien uur ‘s ochtends op een parkeerterrein aangevallen door twee gewapende jongens. Volgens de accountant, die anoniem wil blijven, hadden ze een pistool en een mes bij zich. ‘Een van hen heeft me op mijn hoofd geslagen met het vuurwapen. De ander heeft me in mijn duim gesneden. Daarna zijn ze er met mijn Rolex Daytona vandoor gegaan.’ Zo’n horloge staat in de catalogus voor een dikke 30.000 euro.

Tweede keer

De politie kon de daders – volgens de beroofde man twee tieners – niet in de kraag vatten. De accountant vermoedt dat een van de daders de avond tevoren in een café al was gaan polsen: ‘Een jongen keek naar mijn horloge en zei iets van ‘wow man’. Ik weet niet of dat er wat mee te maken heeft, maar ik had er achteraf geen goed gevoel bij.’ Ook in mei moest de man gedwongen afstand doen van een Rolex, toen een Sky Dweller die nieuw ruim 20.000 euro moet opbrengen.

Horloge aantrekkelijk alternatief voor cash

Volgens het Parool dragen Rolex-bezitters in de hoofdstad hun dure horloge liever niet meer op straat. Overvallers zien ze als een goed alternatief nu cash geld steeds schaarser wordt. ‘Zo’n crimineel weet ook: als ik vanavond een restaurant overval heb ik misschien 8.000 euro. Óf ik gris een duur horloge van iemands pols dat veel meer waard is’, aldus misdaadverslaggever Wouter Laumans. Voordeel is dat doorverkopen makkelijk is omdat de aankoop van een Rolex niet wordt geregistreerd.

