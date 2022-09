Boekhouder gebruikte klantgegevens voor valse btw-aangiftes en aanvragen coronasteun

Een 39-jarige man is maandag door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar voor jarenlange, grootschalige fraude door het opmaken en gebruikmaken van vervalste stukken. Als boekhouder deed hij op naam van cliënten valse aangifte van de omzetbelasting. Ook vulde hij op hun naam valse aanvraagformulieren voor de TOZO en TOGS in. Volgens de rechtbank is het benadelingsbedrag ongeveer € 150.000,-.

De boekhouder ontving in de periode van 27 augustus 2015 tot en met 6 april 2018 eerst een WW-uitkering en later een Ziektewetuitkering. In dezelfde periode bleek hij echter bestuurder en aandeelhouder van elf bedrijven te zijn. Tegenover de FIOD verklaarde de boekhouder dat hij was vergeten de inkomsten op te geven aan het UWV.

Jarenlange grootschalige fraude

De rechtbank vindt dat laatste niet geloofwaardig en oordeelt dat de man zich met zijn bedrijven schuldig heeft gemaakt aan jarenlange, grootschalige (belasting)fraude door het opmaken van valse stukken en gebruikmaking van valselijk opgemaakte stukken. Hij maakte als boekhouder op naam van (oud-)cliënten valse aangiften omzetbelasting en valse suppletieaangiften omzetbelasting op en diende die in bij de Belastingdienst. Ook diende hij op naam van (oud-)cliënten en op naam van een van zijn eigen ondernemingen valse aanvraagformulieren ten behoeve van de TOZO en de TOGS in bij de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Inloggegevens klanten

Vervolgens zorgde de man ervoor dat de onterechte belastingteruggaven en de onterecht aangevraagde tegemoetkomingen aan hem werden uitgekeerd, concludeert de rechtbank. Dat deed hij door met inloggegevens die hij als boekhouder en financieel adviseur in goed vertrouwen had gekregen, zonder medeweten en toestemming van (oud-)cliënten bankrekeningnummers te wijzigen, zodat de belastingteruggaven en de tegemoetkomingen op rekening van één van zijn eigen ondernemingen werden uitgekeerd. Daarnaast hield hij, in strijd met zijn informatieplicht, gegevens over zijn inkomsten achter voor het UWV.

Eigen gewin

De rechtbank oordeelt niet mals over het strafbare handelen: ‘Verdachte heeft met zijn handelen telkens uitsluitend zijn eigen financiële belang voor ogen gehad. Daarbij heeft hij niet alleen de Belastingdienst, het UWV, de RVO en de ROZ benadeeld, maar ook (oud-)cliënten. Zowel de genoemde instanties als (oud-)cliënten mochten erop vertrouwen dat verdachte zijn werk naar eer en geweten zou uitvoeren en dat hij hen juist zou informeren. De rechtbank neemt verdachte in het bijzonder kwalijk dat hij dat vertrouwen in ernstige mate heeft geschaad en louter met oog op zijn eigen financieel gewin voor lief heeft genomen dat anderen, zijn (oud-)cliënten -terwijl zij hier zelf part noch deel aan hadden- in problemen kwamen of konden komen met de overheid.’

Bij de strafmaat wordt verder overwogen dat de boekhouder in 2016 al voor een soortgelijk feit met politie en justitie in aanraking kwam en het benadelingsbedrag ongeveer € 150.000,- bedraagt. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden wordt daarom passend geacht.

Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2022:2691