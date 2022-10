Personalia | Voormalig Baker Tilly-topvrouw Anneke van Zanen in RvC Pels Rijcken

Pels Rijcken heeft Jan-Willem Prakke en Anneke van Zanen-Nieberg per 10 oktober benoemd tot leden van de Raad van Commissarissen (RvC). Pels Rijcken is het eerste advocatenkantoor in Nederland met een RvC.Met de benoeming van Prakke en van Zanen-Nieberg is de RvC compleet. Eerder werd al bekend dat Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers als voorzitter is benoemd.

Anneke van Zanen-Nieberg heeft een brede financiële en bestuurlijke achtergrond bij onder andere de Auditdienst Rijk en in de accountancy als bestuursvoorzitter van Baker Tilly en is daarnaast vooral bekend als voorzitter van het NOC*NSF. Jan-Willem Prakke heeft zich op juridisch vlak uitgebreid bewezen, onder meer als juridisch directeur en compliance officer van Royal Schiphol Group.

‘Werk maken van geleerde lessen’

Pels Rijcken wijst er op dat er na de fraude door notaris Frank Oranje eerder al diverse vergaande maatregelen zijn genomen, waaronder het besluit om de dienstverlening uitsluitend te richten op de advocatuur en een programma gericht op het versterken van een open kantoorcultuur en het verstevigen van de kantoororganisatie. Ook is de tweede lijn versterkt met het instellen van een aparte afdeling risk and compliance onder leiding van een extern geworven directeur.

Met de RvC wil Pels Rijcken zorgen dat er professionele en structurele aandacht is voor andere perspectieven, en voor tegenspraak, controle, risk en compliance. Alle drie de leden van de RvC zijn van buiten Pels Rijcken afkomstig. Hiermee wil het kantoor zorgen voor een onafhankelijke RvC en een ‘blik van buiten naar binnen’.