Zes ondernemers verdacht van belastingfraude via factuurvervalsing

De FIOD heeft zes mannen uit Apeldoorn, Gemeente Albrandswaard, Schiedam, Hardinxveld-Giessendam, Maassluis en Heemstede. Het zestal en zeven aan hen gelieerde vennootschappen worden verdacht van grootschalige belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. De mannen van 25, 32, 55, 60, 67 en 77 jaar werden al op dinsdag 4 oktober aangehouden, maar de fiscale opsporingsdienst heeft de actie nu bekendgemaakt.

Signaal Belastingdienst

Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte naar aanleiding van een signaal van de Belastingdienst. Uit onderzoek bleek dat van de bankrekeningen van twee van de verdachten en aan hen gelieerde vennootschappen miljoenen contant werden opgenomen.

Voorbelasting teruggevraagd

Het onderzoeksteam van de FIOD ontdekte daarna geldstromen waarbij meerdere verdachten of vennootschappen betrokken zijn. Ze maakten gebruik van valse facturen, overeenkomsten en betalingsomschrijvingen om het te doen voorkomen alsof sprake was van legitieme geldstromen. Het vermoeden is dat de op de facturen vermelde diensten en prestaties in werkelijkheid niet zijn verricht. Daarnaast hebben verdachten vermoedelijk valse facturen in hun administratie opgenomen en aan de Belastingdienst verstrekt, waardoor ten onrechte grote bedragen aan voorbelasting werden teruggevraagd. Het nadeel voor de schatkist moet uit nader onderzoek nog blijken.

Beslag

Bij de FIOD-actie zijn doorzoekingen verricht in de woningen van de verdachten en woningen in Rotterdam en in Schilde (België). Ook werden drie bedrijfspanden doorzocht in Apeldoorn, Rotterdam en Wijnegem (België). Tijdens deze doorzoekingen is gebruik gemaakt van geldhonden van de politie. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, telefoons, bankrekeningen, ruim 200.000 euro aan contant geld, auto’s, twee boten en dure horloges. De mannen zijn inmiddels in vrijheid gesteld, maar blijven verdachten in het onderzoek. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD