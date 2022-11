Bijna twee ton belastingnadeel door onjuiste btw-aangiften, celstraf voor ondernemer

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden geëist tegen de feitelijk leidinggevende van een bedrijf dat voor een flink bedrag onjuiste btw-aangiftes deed.

Boekenonderzoeken Belastingdienst

De Belastingdienst kwam de inmiddels 49-jarige verdachte ondernemer op het spoor na boekenonderzoeken over 2016 en 2017. De omzetgegevens van de BV klopten niet en dit leidde tot een naheffingsaanslag en een boete. Een boekonderzoek over 2018 volgde en naar aanleiding van de uitkomsten, waaruit opnieuw bleek dat de aangifte niet klopte, werd besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het OM concludeerde daarna dat er over het eerste en tweede kwartaal van 2018 onjuiste aangiften omzetbelasting zijn ingediend en er over het derde en vierde kwartaal van 2018 helemaal geen aangifte omzetbelasting werd ingediend. Het nadeel voor de Belastingdienst werd berekend op 190.069 euro.

Celstraf

De man woont inmiddels in Engeland, maar dat weerhield justitie er niet van om hem strafrechtelijk te vervolgen wegens belastingfraude. Bij de rechtbank Oost-Brabant eiste het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden tegen de verdachte wegens het feitelijk leidinggeven aan een besloten vennootschap en vanuit die positie het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting in 2018. De rechtbank deed direct uitspraak in de zaak en legde de verdachte 4 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf op.

Bron: OM