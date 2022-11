Tegemoetkoming werkgevers misschien toch van tafel

Het kabinet besloot vorige week werkgevers te compenseren voor de aangekondigde verhoging van het minimumloon. Er gaat meer geld naar het Lage-Inkomensvoordeel (LIV). Na een aanvaring met de oppositie doet het kabinet een stap terug. Als de Kamer vandaag tegen de verruiming van de LIV stemt, gaat die niet door.

Met Prinsjesdag kondigde het kabinet een aantal lastenverzwaringen aan voor werkgevers. Eén is de verhoging van het minimumloon met tien procent. Na overleg met de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland deed het kabinet vorige week water bij de wijn.

LIV

In 2023 en 2024 komt er een verruiming van het Lage-Inkomensvoordeel (LIV). Werkgevers kunnen in deze twee jaar ruim 350 miljoen euro extra krijgen als ze werknemers in dienst hebben met een laag inkomen. De regeling wordt in 2025 afgeschaft omdat deze, volgens het kabinet, niet leidt tot meer banen voor mensen rondom het minimumloon.

Laat ingediend

De linkse oppositie kwam woensdagavond in verzet tegen wat zij ziet als een onderonsje van het kabinet met de werkgeversorganisaties. Het kabinet diende de wijziging zo laat in, dat de Kamer er niet op normale manier over kon debatteren, noch wijzigingsvoorstellen kon indienen. ‘Een schoffering van het parlement’, meende GroenLinks.

Niet populair

Het LIW is niet populair bij de linkse oppositie. Zij ziet deze regeling als een beloning voor werkgevers met ‘slechte’ banen. Het kabinet nam de intensivering van het LIV op in een wetsvoorstel dat ook een verhoging van het kindgebonden budget omvat. Daarmee voelen diverse Kamerfracties zich voor het blok gezet. Als ze tegen meer geld voor het LIV stemmen, gaat ook de verhoging van het kindgebonden budget niet door.

Handreiking

Staatssecretatis Van Rij maakte excuses voor de late indiening, maar bleef achter de tijdelijke verruiming van het LIV staan. Hij zei, na overleg met werkgevers, tot het oordeel te zijn gekomen dat een compensatie van de verhoging van het minimumloon met tien procent op zijn plaats is. Later op de avond deed hij de linkse oppositie echter een handreiking. Van Rij is bereidt de intensivering van het LIV uit de wet te halen als een daartoe ingediend amendement een meerderheid haalt. Die stemming is vandaag.