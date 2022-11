Nultarief btw voor zonnepanelen op woningen: wat moet je weten?

De Belastingdienst heeft informatie op een rij gezet over de gevolgen van het wetsvoorstel waarmee vanaf 1 januari 2023 mogelijk 0% btw gaat gelden voor zonnepanelen op woningen.

Voor de levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning geldt op dit moment een btw-tarief van 21%. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen om dit btw-tarief per 1 januari 2023 te verlagen naar 0%.

Status wetsvoorstel

Als dit voorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, dan wordt vanaf 1 januari 2023 geen btw meer betaald over de levering en installatie van zonnepanelen op of bij de eigen woning.

Meer informatie

Wil je meer weten over het wetsvoorstel en de gevolgen? En wat dit voor jou betekent, bijvoorbeeld als je al zonnepanelen hebt besteld? Of als je leverancier of installateur bent van zonnepanelen? Lees meer over het Wetsvoorstel voor 0% btw voor zonnepanelen op woningen vanaf 1 januari 2023.

Heb je al een (aanbetalings)factuur gekregen in 2022 met 21% btw, voor zonnepanelen die op of bij de woning worden geïnstalleerd in 2023? Je hoeft dan niet te wachten met het terugvragen van de btw. Je kunt vanaf 1 januari 2023 gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR). Ook hierover lees je meer bij Wetsvoorstel voor 0% btw voor zonnepanelen op woningen vanaf 1 januari 2023.