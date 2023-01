Personalia | Coen Bongers nieuwe secretaris CEA

Coen Bongers treedt per 1 mei 2023 aan als nieuwe secretaris van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). Bongers volgt Jan-Paul Leerentveld op, die eind vorig jaar zijn vertrek heeft aangekondigd. Ineke van Oldeniel, voorzitter CEA, is blij met zijn aanstelling: “Ik heb er vertrouwen in dat Coen een uitstekende secretaris is en de commissie kijkt ernaar uit om samen met hem en het bureau te bouwen aan een toekomstbestendige accountantsopleiding.”

Coen Bongers (54) volgde de accountantsopleiding bij Hogeschool Windesheim en de Universiteit van Amsterdam. Na 12 jaar in de controle te hebben gewerkt stapte hij in 2007 over naar het accountantsonderwijs bij Hogeschool Windesheim. Eerst als docent en vanaf 2012 als hoofd van de bachelor- en postbacheloropleiding Accountancy. Sinds 2018 heeft hij ook zitting in het bestuur van het AC-Scholenoverleg, het samenwerkingsverband van alle bekostigde hbo-accountantsopleidingen. Deze functie beëindigt hij vanwege de overstap naar CEA. Over zijn nieuwe functie zegt Coen: “Graag ga ik de uitdaging aan als secretaris van CEA. Samen met alle betrokkenen uit het onderwijs, werkveld en de beroepsorganisatie wil ik werken aan een toekomstbestendige en ook studeerbare opleiding.”

Jan-Paul is blij met zijn opvolger: “Coen heeft passie voor het vak en passie voor het onderwijs en dat zijn misschien wel de belangrijkste eigenschappen voor een succesvolle invulling van de functie.” Jan-Paul Leerentveld is nog tot medio 2023 werkzaam bij CEA en zorgt voor een zorgvuldige overdracht van de taken.