Onterecht ontslagen werknemers hebben recht op vergoeding na turboliquidatie

Drie oud-werknemers van een bedrijf in Amsterdam hebben recht op een vergoeding omdat hun arbeidsovereenkomst niet volgens de regels is opgezegd, oordeelt de kantonrechter. De vennootschap waar ze voor werkten werd kort na de onjuiste opzegging van de arbeidsovereenkomsten via turboliquidatie opgeheven.

Turboliquidatie

In de tweede helft van september 2022 werd met de drie werknemers van Marketing Automation BV besproken dat het financieel niet goed ging met het bedrijf. Aan de werknemers werd voorgesteld om de arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden te beëindigen. Twee van de drie gingen daar echter niet mee akkoord, waarna Marketing Automation het voorstel richting de derde werknemer introk. Begin oktober 2022 werd het marketingbedrijf ontbonden middels turboliquidatie en op 14 oktober 2022 uitgeschreven uit het Handelsregister.

Kantonrechter

Bij de kantonrechter stellen de werknemers zich op het standpunt dat hun arbeidsovereenkomst in strijd met artikel 7:671 Burgerlijk Wetboek (BW) is opgezegd. De drie berusten in het ontslag, maar verzoeken om een billijke vergoeding, een vergoeding vanwege onregelmatige opzegging en een transitievergoeding, met nevenvorderingen. Weliswaar is Marketing Automation inmiddels geliquideerd, maar volgens de werknemers is de onderneming feitelijk overgenomen door Full Funnel, een andere bv binnen dezelfde holding. Full Funnel moet daarom worden gezien als de verkrijger in de zin van artikel 7:663 BW en is in die hoedanigheid aansprakelijk voor het onrechtmatige ontslag tegen 30 september 2022, aldus de werknemers.

Overgang van onderneming

De kantonrechter is van oordeel dat sprake is van overgang van onderneming in de zin van artikel 7:663 BW, waarbij Full Funnel verkrijger is. Al met al is duidelijk dat Marketing Automation onder de naam LeadHQ een onderneming heeft opgebouwd, waarbij na verloop van tijd ook Full Funnel betrokken is geraakt. Beide ondernemingen werkten gelijktijdig onder de naam LeadHQ en gebruikten dezelfde website en domeinnaam (leadhq.io) voor e-mailverkeer. Hierbij had Full Funnel voordeel van de door Marketing Automation opgebouwde goodwill. Uiteindelijk is Full Funnel volledig in de plaats gekomen van Marketing Automation. De kantonrechter is van oordeel dat daarbij de identiteit van de onderneming onder de naam LeadHQ is blijven bestaan en de exploitatie daarvan door Full Funnel is voortgezet.

Full Funnel moet de vergoedingen dan ook betalen aan de oud-werknemers, wordt door de rechtbank besloten. De kantonrechter oordeelt dat daarnaast ook de bestuurder van de opgeheven vennootschap aansprakelijk is voor schade door het onrechtmatige ontslag, omdat haar een persoonlijk en ernstig verwijt kan worden gemaakt.