HLB Den Hartog sluit zich aan bij Green by Blue

HLB Den Hartog heeft zich aangesloten bij Green by Blue, het platform van, voor en met financieel professionals en accountants, dat samen met haar platformleden ondernemers bijstaat in de transitie naar een duurzaam bedrijfsmodel.

De samenwerking stelt HLB Den Hartog in staat om haar klanten voor te bereiden op de aanstaande Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplichtingen, die voor de grote ondernemingen vanaf 2025 van kracht worden en ook een impact zullen hebben op andere ondernemers in het midden- en kleinbedrijf vanuit de keten. Green by Blue zal HLB Den Hartog voorzien van expertise op het gebied van duurzaamheid en CSRD, en zal samen met HLB Den Hartog werken aan het ontwikkelen van strategieën, implementatie en rapportagesystemen om niet alleen de CSRD verplichtingen na te komen, maar ondernemers ook onderscheidend te laten zijn op het vlak van duurzaamheid.

“We zijn verheugd om ons aan te sluiten bij Green by Blue, het platform van, voor en met financieel professionals en accountants, en onze klanten te ondersteunen bij het voldoen aan de nieuwe CSRD-verplichtingen”, aldus John Scheepens (HLB Den Hartog). “We geloven dat deze samenwerking ons in staat stelt om onze klanten op een effectieve en efficiënte manier te ondersteunen en hen te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.”

“We zijn erg blij om HLB Den Hartog te verwelkomen bij Green by Blue. Hun toewijding aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen past goed bij onze missie om financieel professionals en accountants te ondersteunen bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering van hun klanten,” aldus Onno Nillesen, oprichter van Green by Blue. “We kijken ernaar uit om samen te werken met HLB Den Hartog en hun klanten te helpen bij het voldoen aan de nieuwe CSRD-verplichtingen.”