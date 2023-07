Baker Tilly-dossier blijft NautaDutilh hoofdpijn bezorgen

Advocatenkantoor NautaDutilh heeft bij een rapport in opdracht van Baker Tilly op een aantal punten onrechtmatig gehandeld jegens ondernemer Coen Klawer, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd vonnis. Toch zal de uitspraak voor Klawer wellicht enigszins als een pyrrhusoverwinning voelen, want de schadevergoeding jegens het gewezen Zuidaskantoor werd afgewezen.

Door Misha Hofland

Baker Tilly en NautaDutilh

Baker Tilly adviseerde het bedrijf Spits Wallcoverings van Coen Klawer in 2006 om met behulp van een truststructuur via Cyprus belasting te ontwijken. De Belastingdienst oordeelde dat de constructie illegaal was en legde navorderingsaanslagen op. Een strafzaak tegen Klawer werd uiteindelijk geseponeerd. Baker Tilly deed een incidentmelding bij de AFM en maakte via een persbericht in 2014 bekend dat het was betrokken bij een ontoelaatbare fiscale structuur. De verantwoordelijk bestuurder zou terugtreden, de betrokken belastingadviseur was op non-actief gesteld en NautaDutilh zou een onafhankelijk extern onderzoek gaan uitvoeren naar de rol van Baker Tilly, maakte het accountantskantoor bekend. De toezichthouder legde Baker Tilly bovendien een boete op. Topman Romke van der Veen werd tuchtrechtelijk aangepakt

Juridische strijd

Er ontstond een flinke juridische strijd tussen de behangondernemer en het accountantskantoor. Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch oordeelde vorig jaar dat Baker Tilly en Klawer beide even verantwoordelijk zijn voor de schade. Klawer stelde zich van meet af aan op het standpunt dat er niets klopte van het onderzoek door NautaDutilh en het advocatenkantoor alleen maar probeerde de schade voor Baker Tilly te beperken. De Raad van Discipline oordeelde vorig jaar bijzonder scherp over het onderzoek na een door de Amsterdamse deken Evert Jan Henrichs aangespannen klacht. De lucratieve onderzoeken die grote advocatenkantoren tegenwoordig vaak uitvoeren naast hun werk als partijdige advocaat zijn volgens de tuchtrechter ‘eenvoudigweg niet verenigbaar’. De tuchtklacht tegen twee advocaten van NautaDutilh die bij de opdracht voor Baker Tilly betrokken waren mondde uit in een tuchtrechtelijke veroordeling. Na het hoger beroep eerder dit jaar bij het Hof van Discipline werd duidelijk dat het onderzoek naar verwachting tot een nieuwe standaard leidt voor advocatenonderzoek.

Onrechtmatig handelen NautaDutilh

Uit de nieuwe uitspraak van de rechtbank Amsterdam blijkt dat Klawer ook geprobeerd heeft schade op NautaDutilh te verhalen. De rechtbank is het met de ondernemer eens dat het advocatenkantoor op een aantal punten onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. Zo heeft NautaDutilh in het rapport het beginsel van hoor en wederhoor geschonden door Klawer niet te horen. Het kantoor had er rekening mee moeten houden dat het rapport in handen van derden (lees: de AFM) zou komen. Ook het verwijt van Klawer dat het Nauta-rapport ten onrechte als onafhankelijk onderzoek is gepresenteerd snijdt volgens de rechtbank hout. ‘Nauta heeft voorts ten onrechte de onafhankelijkheid van haar onderzoek op de voorgrond geplaatst terwijl het onderzoek niet onafhankelijk was, omdat Baker Tilly invloed had op de omvang van het onderzoek en zij tevens als partij-advocaat van Baker Tilly op bleef treden. Tot slot heeft Nauta relevante feiten niet, onjuist of onvolledig weergegeven in het rapport waardoor de rol van Baker Tilly kleiner is gemaakt en die van [Klawer, red.] groter.’

Schade

De rechtbank komt vervolgens tot de conclusie dat bij de schadevorderingen van Klawer jegens NautaDutilh alleen aanspraak werd gemaakt op de schade die Klawer niet op Baker Tilly kon verhalen vanwege de eigen schuld die rechtbank en hof hebben vastgesteld. Die schade is echter niet op NautaDutilh te verhalen, omdat het dus de eigen schuld van Klawer betreft. Het oordeel daarover door het Hof is niet beïnvloed geweest door het Nauta-rapport, stelt de rechtbank vast. NautaDutilh is niet aansprakelijk te stellen voor die ‘eigen schuld schade’.