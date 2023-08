VEB kritisch over selectie van KPMG als nieuwe B&S-accountant

Groothandel B&S, beursgenoteerd in Amsterdam, maar op papier een Luxemburgs bedrijf, houdt eind deze week een stemming over de benoeming van KPMG als nieuwe accountant. Dat lijkt een formaliteit, maar beleggersvereniging VEB heeft kritische vragen en stelt dat het selectieproces niet deugt.

B&S maakte begin juli bekend dat KPMG Deloitte zou opvolgen als controlerend accountant. Vrijdag gaan de aandeelhouders in Luxemburg stemmen over de benoeming, die bij beleggersvereniging VEB nogal wat bedenkingen oproept: ‘Het gevolgde selectieproces, de uiteindelijke keuze voor KPMG en de praktische invulling van de overdracht leiden tot de nodige vragen.’ VEB zelf denkt echter dat de benoeming voor de komende vijf jaar ‘al wel een zekerheid’ is. Dat komt doordat oprichter Willem Blijdorp zelf 68 procent van de aandelen heeft in het beursgenoteerde B&S en dus de benoeming in zijn eentje kan effectueren.

Stemmen over onbekende partij

De aandeelhoudersvergadering is speciaal belegd omdat B&S veel langer naar een nieuwe accountant moest zoeken dan de bedoeling was. In mei had eigenlijk al gestemd moeten worden over een opvolger van Deloitte, maar de naam ervan was voor iedereen een raadsel: ‘De ruimte waar een naam van een specifiek accountantskantoor moest komen, was opengelaten. B&S hoopte die uiterlijk tijdens de betreffende ava te kunnen melden. Dat schema bleek uiteindelijk iets te strak’, aldus de VEB.

Al na twee maanden een nieuwe naam

Nu is KPMG na een tenderprocedure uit de bus gekomen. Maar VEB vindt dat wel erg snel: ‘Bij beursgenoteerde ondernemingen zijn dat doorgaans tijdrovende en langlopende trajecten. De auditcommissie is primair belast met deze taak en wordt in de praktijk vaak bijgestaan door de financieel directeur en andere stafleden, bijvoorbeeld de groepscontroller en de interne auditafdeling. Zij overleggen en onderhandelen op meerdere momenten met kandidaten. Het is geen uitzondering dat dergelijke procedures zes maanden tot een jaar in beslag nemen.’

Twijfel over selectieproces

De VEB wil daarom weten hoe B&S, leverancier van producten aan taxfreewinkels en ketens als Kruidvat, het selectieproces precies heeft ingevuld en op welke criteria de deelnemende accountantsorganisaties zijn gewikt en gewogen. Verder is de vraag aan het bedrijf waarom beleggers zich niet kunnen uitspreken over een voorgestelde benoeming van twee accountantsorganisaties, zoals de wet- en regelgeving voorschrijft. ‘Als sprake is van een benoeming van een nieuwe accountant is van belang dat niet alleen de naam van de voorkeurskandidaat op de agenda prijkt – hier dus KPMG – maar wordt van bedrijven ook verlangd dat zij aangeven welk kantoor als tweede is geëindigd in de selectieprocedure. B&S noemt deze tweede partij niet bij naam.’ Er is dus niets te kiezen, zoals de Europese Auditverordening voorschrijft.

Ook is niet bekend wie de tekenend partner namens KPMG zal zijn. ‘Dat is voor aandeelhouders relevante informatie en wordt bij de roulatie naar een nieuwe controlerend accountant vaak door bedrijven medegedeeld. Uit de tot nu toe verstrekte toelichting door B&S wordt bovendien niet duidelijk welke andere kantoren hebben deelgenomen aan de selectieprocedure.’ Deloitte zal niet hebben meegedongen omdat daarmee begin dit jaar juist vanwege een ‘moeizame’ relatie is gebroken, zo meent de VEB. En PwC is ex- werkgever van de onlangs aangetreden B&S-topman Peter van Mierlo.

Mening over geldstromen tussen management en Blijdorp

De beleggersclub wil ook van KPMG dingen weten. ‘Gelet op de recente onrust bij B&S met veel wisselingen aan de top, onvolledige jaarrekeningen en de rol van controlerend aandeelhouder en oprichter Blijdorp zal KPMG zich grondig moeten hebben verdiept in de gang van zaken bij het bedrijf, voordat het zich bereid verklaarde de controle te willen doen.’ Zo wil de VEB bijvoorbeeld horen wat KPMG vindt van de dwarsverbanden tussen Blijdorp en enkele B&S-functionarissen die direct of indirect van de hem extra betalingen of financiering (hypotheek) kregen; onderzoek daarnaar zorgde voor vertraging van de publicatie van de jaarcijfers.

Geen regulier transitieproces

Verder vindt de VEB het geen goede zaak dat KPMG pas in beeld is gekomen nadat de controleopdracht van Deloitte was geëindigd. ‘Bij een goed geplande wissel anticipeert een bedrijf tijdig op het vertrek van de accountant en kan de nieuwe boekencontroleur bijvoorbeeld bij diens laatste jaarrekeningcontrole meelopen. Dat was bij B&S niet mogelijk en maakt dat geen sprake is van een regulier transitieproces.’ De vereniging wil dan ook van de tekenend partner van KPMG weten of ‘deze de onorthodoxe gang van zaken als een beperking in het kader van de overdracht beschouwt en welke initiatieven het kantoor heeft genomen om toch een adequaat transitieproces te kunnen waarborgen’.