Vraagtekens bij verzwijgen miljoenenlening van topman bij eigen commissaris

Had het jaarverslag van de beursgenoteerde B&S Group gewag moeten maken van een privélening van € 2,9 miljoen die topman Tako de Haan heeft lopen bij Willem Blijdorp – vicevoorzitter van de raad van commissarissen bij het bedrijf? Beleggersvereniging Eumedion vindt van wel.

Het FD stelt de kwestie aan de orde na het raadplegen van Kadastergegevens. De Haan heeft het megabedrag in 2020 geleend als hypotheek voor zijn privéwoning. Quote 500-lid en B&S-grootaandeelhouder Blijdorp voelt de lening nauwelijks in zijn portemonnee, maar drie maanden nadat het bedrag was overgemaakt, werd De Haan benoemd tot CEO van B&S. Dat bedrijf boekte in het derde kwartaal ruim een half miljard omzet en is vooral groot in taxfee-winkels op vliegvelden.

Belangenverstrengeling

De vraag is nu of die hypotheek, waarvoor De Haan € 1,1 miljoen aan rente (percentage 1,3%) en kosten betaalt, niet gemeld had moeten worden in de jaarcijfers van de groep. Eumedion vindt van wel. ‘Principe 2.7 van de Nederlandse corporate governance code bepaalt dat elke vorm van belangenverstrengeling dient te worden vermeden’, zegt directeur Rients Abma tegen het FD. De lening is eind 2020 overgenomen door Blijdorps eigen stichting De Vrije Geest. ‘Dat bergt in ieder geval de schijn van potentiële belangenverstrengeling in zich.’

Key audit matter

Controlerend accountant Deloitte benoemt ‘related party transactions’ in de controleverklaring wel een key audit matter, maar de bewuste lening komt niet terug in de jaarrekening. De rest van de raad van commissarissen was niet op de hoogte van de hypotheek. De Haan vindt dat de regels niet overtreden zijn omdat de lening niet is gerelateerd aan zijn baan.

Blijdorp is niet onomstreden vanwege investeringen in onder meer Iraanse marmergroeven en een Franse winkelketen in exclusieve wijnen, waarbij conflicten zijn ontstaan. Hem hing ook een tijdje een strafrechtelijke vervolging boven het hoofd. Daarnaast is de bijzondere vergadering van aandeelhouders van het statutair in Luxemburg gevestigde B&S uitgesteld tot volgende maand na onrust over een bod dat Blijdorp via een van zijn stichtingen heeft uitgebracht op de aandelen van andere aandeelhouders.

Bron: FD