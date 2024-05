Internetconsultatie Cyberbeveiligingswet opengesteld

De internetconsultatie van de Cyberbeveiligingswet is dinsdag gestart. Iedereen krijgt de gelegenheid om verbetersuggesties aan te dragen voor het wetsvoorstel waarmee de Europese NIS2-richtlijn in Nederlandse wetgeving omgezet wordt. De wet is de opvolger van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni).

De Cyberbeveiligingswet

De Cyberbeveiligingswet is de nationale wetgeving die voortkomt uit de Europese Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn). Dit wetsvoorstel heeft als doel om de digitale en economische weerbaarheid te versterken tegen toenemende dreigingen. De wet zal gelden voor bedrijven en organisaties die in specifieke ‘kritieke’ sectoren actief zijn en een bepaalde omvang hebben.

Cyberbeveiligingswet vervangt de Wbni

De Cyberbeveiligingswet is de opvolger van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) en bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de Wbni. Allereerst is het aantal sectoren en dus ook het aantal organisaties dat onder de wet zal vallen, uitgebreid. Verder bevat het wetsvoorstel regels op het gebied van zorgplicht (cyberbeveiligingsmaatregelen), meldplicht (het melden van incidenten), en toezicht op naleving.

Reageren op het wetsvoorstel kan tussen 21 mei en 2 juli 2024 via internetconsultatie.nl. Na de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt eventueel het wetsvoorstel aangepast. Het resultaat van de consultatie en de verwerking daarvan wordt in een verslag op hoofdlijnen vermeld op de website van de internetconsultatie.

Een snelle check of jouw bedrijf aan deze nieuwe wet moet voldoen kan via ‘Voor wie geldt de NIS2?“of de NIS2-Zelfevaluatie tool.