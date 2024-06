Becky organiseert triathlon

Dit evenement voert deelnemers over een afstand van 226 kilometer, van Amsterdam naar Maastricht. Onder de acht deelnemers bevinden zich vrienden en (oud-)collega’s uit de accountancybranche en de wereldberoemde oceaanroeier Mark Slats.

De triathlon start stipt om 06:00 uur bij de Berlagebrug in Amsterdam. De deelnemers duiken daar de Amstel in voor een zwemtocht van 3,8 kilometer naar Ouderkerk aan de Amstel. Vervolgens stappen ze op de fiets voor een tocht van 180 kilometer richting België, om uiteindelijk de laatste 42,2 kilometer hardlopend af te leggen naar Maastricht.

Triathlon is als een metafoor voor het ondernemerspad

De organisatie van deze triathlon, voortgekomen uit de wens om een sportieve uitdaging aan te gaan zonder ver te reizen of deel te nemen aan officiële evenementen, onderstreept de parallellen tussen sport en ondernemerschap, zoals doorzettingsvermogen, teamwork en het stellen van ambitieuze doelen. “Deze triathlon is niet alleen een fysieke test maar dient ook als metafoor voor het ondernemerspad. Het vereist visie, voorbereiding en de moed om uitdagingen te overwinnen,” legt een woordvoerder van Becky, een community voor innovatie en samenwerking in de accountancy, uit. “Wij willen laten zien dat met ambitie, vastberadenheid en creativiteit ongelofelijke dingen te bereiken zijn, precies zoals in het ondernemen.”

In de aanloop naar deze unieke uitdaging worden de deelnemers begeleid door Evert Scheltinga voormalig Nederlands recordhouder en triathlonkampioen.