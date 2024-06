Herziene Standaard 385ON gepubliceerd

Door de wijziging Standaard 385N is het niet langer een vereiste dat een in een prospectus opgenomen winstprognose wordt voorzien van een assurance-rapport van een accountant.

De herziene Standaard 3850N ‘Assurance- en aan assurance verwante opdrachten met betrekking tot prospectussen’ is op 18 juni jl. in de Staatscourant gepubliceerd. De wijziging heeft als gevolg dat het niet langer een vereiste is dat een in een prospectus opgenomen winstprognose wordt voorzien van een assurance-rapport van een accountant. De accountant kan, bij het aanvaarden van een opdracht om een dergelijk rapport te verstrekken bij de winstprognose, dat doen op basis van Standaard 385ON. Daarom zijn de vereisten voorwaardelijk gesteld.

Eisen over de werkzaamheden bij pro forma financiële informatie waren eerder opgenomen in Standaard 3420 ‘Assurance-opdrachten om te rapporteren over het opstellen van pro forma financiële informatie die in een prospectus is opgenomen ‘. Deze bepalingen zijn verwijderd uit de herziene Standaard 385ON. Alle overige werkzaamheden die de accountant bij prospectussen kan uitvoeren, zijn opgenomen in Standaard 3850N.

Nieuwe Standaard geeft inzicht voor werkzaamheden accountant

De herziene Standaard 3850N geeft inzicht in de werkzaamheden die een accountant uitvoert bij assurance- en aan assurance verwante opdrachten met betrekking tot prospectussen.

Vanaf 1 september 2024 kunnen accountants de herziene Standaard toepassen; de oude Standaard blijft nog gelden voor nog lopende opdrachten mits die zijn afgerond voor 1 september 2025.

Download hier de herziene Standaard 385 ON

Bron: NBA