Moore MKW en Ecomatters slaan handen ineen

Olaf ten Hoopen, vicevoorzitter Moore MKW: ‘Moore MKW is in veel gevallen de eerste sparringpartner van mkb-ondernemers over hun toekomstige continuïteit. Duurzaamheid is essentieel geworden voor deze continuïteit en het toekomstig succes van het mkb. Binnen afzienbare tijd moeten alle bedrijven – groot en klein, beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd – zich verantwoorden op duurzaamheid.’

Door deze verantwoording wordt helder hoe een bedrijf ervoor staat en zal er druk ontstaan om te verbeteren. Ten Hoopen: ‘De expertise in rapportageplicht en verduurzaming zelf zijn we op dit moment nog aan het opbouwen bij Moore MKW. Daarom zijn wij de samenwerking met Ecomatters aangegaan: een zeer ervaren en inhoudelijk sterke adviespartij die zich in de afgelopen 15 jaar bewezen heeft op dit terrein. Dit geeft onze klanten en onze eigen accountants een stevig houvast en groei in kennis.’

Duurzaamheidsrapportages

Managing director Ecomatters, Max Sonnen: ‘Ecomatters is met 20 medewerkers goed in het technisch-inhoudelijke gedeelte van duurzaamheidsrapportages. Ons duurzaamheidsadvies bestaat uit berekeningen en inhoudelijke analyses op bedrijfsniveau met de nadruk op duurzaamheidsrapportages en CO2-berekeningen voor producten en organisaties. Naast een breed scala aan grotere, beursgenoteerde bedrijven heeft Ecomatters al meer dan 600 mkb-ondernemers geholpen met verduurzaming rondom klimaat en energie.’

Door al deze adviesprojecten heeft Ecomatters een ruime en brede ervaring met duurzaamheid. Sonnen: ‘’Ecomatters wil echt een partner in duurzaamheid voor het mkb zijn. Door de samenwerking met Moore MKW kunnen wij ook hun relaties verder helpen met verduurzamen en het maken van goede rapportages daarover.’

CSRD

Vanaf boekjaar 2025 zijn de grotere ondernemingen in het mkb verplicht om hun duurzaamheidsprestaties te rapporteren volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Kleinere mkb-ondernemingen krijgen hier direct of indirect eveneens mee te maken. De rapportages moeten voldoen aan de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Een bijzonder gedetailleerde set aan spelregels. De accountant heeft vervolgens de rol om over deze rapportage een audit uit te voeren. Een samenwerking tussen Ecomatters en Moore MKW om de klanten van Moore MKW te helpen is daarmee voor beide partijen een logische stap.

Samenwerking

Kwalitatief goede duurzaamheidsrapportages zullen uiteindelijk moeten leiden tot het versnellen van de verduurzaming binnen het mkb. Dat is belangrijk voor de concurrentiepositie, financierbaarheid, continuïteit en waarde van mkb-bedrijven. En uiteraard voor onze samenleving als geheel. Moore MKW en Ecomatters kijken uit naar een vruchtbare, langdurige samenwerking.