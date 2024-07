NBA en banken eens over standaard voor Wwft-informatieverzoeken

Zowel banken als accountants voeren Wwft-klantonderzoeken uit. Soms willen banken in dat kader aanvullende informatie of ondersteunende bevestiging van accountants, maar die informatieverzoeken vanuit banken zijn veelal niet eenduidig. ‘Aan veel van die verzoeken konden accountants in het mkb niet voldoen, wat gevolgen kon hebben voor het proces van het openen van een bankrekening of daarna het aangaan van een financiering’, aldus de NBA. ‘Vaak lag het aan de formulering. Dan werd er bijvoorbeeld gevraagd om een groepsstructuur te controleren, terwijl de accountant geen controleopdracht heeft, of om zekerheid te geven over de herkomst van een vermogensbestanddeel terwijl een accountant dat in de betreffende situatie niet kan geven.’ Het advies van de NBA is daarom om deze verklaringen niet af te geven, tenzij hierover tussen NBA en banken concrete afspraken zijn gemaakt.

Standaard vraagstelling

Tussen beide partijen zijn die afspraken nu gemaakt. ‘Er is gekeken naar wat wel kan om het vier-ogenprincipe inhoud te geven. En dat is een accountantsmededeling. In de drie meest voorkomende gevallen is er een standaard vraagstelling geformuleerd die bankmedewerkers kunnen gebruiken om klanten om externe bevestiging van een accountant te vragen in de drie meest voorkomende situaties omtrent de UBO, groepsstructuur of herkomst van vermogen. Hierop kan een accountant dan met een standaard geformuleerde accountantsmededeling antwoorden.’

Geen assurance

Accountantsmededelingen zijn omkleed met de gebruikelijke kwaliteitswaarborgen voor overige opdrachten, kennen een deugdelijke grondslag en worden geborgd door de VGBA. ‘De deugdelijke grondslag bestaat uit kennisname en het bespreken van onderbouwende informatie. Accountants die geen deugdelijke grondslag hebben voor de mededeling zullen hem niet afgeven.’ De mededeling kwalificeert voor accountants als overige opdracht. Dit betekent dat het geen assurance of aan assurance verwant accountantsproduct is.

De NVB zal de leden via een ledencirculaire informeren. ‘Daarna is het aan de banken zelf of en hoe ze de accountantsmededeling gaan inzetten in hun KYC-processen. De NVB treedt niet in de risicobereidheid van individuele banken.’ De NBA past de FAQs aan en informeert de leden via gebruikelijke kanalen. Over twee jaar wordt de werkwijze geëvalueerd.