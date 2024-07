Standpunt gepubliceerd over BTW-compensatiefonds en laadpaal

Aanleiding

Een provincie koopt een elektrische dienstauto en een laadpaal aan om de auto op te kunnen laden. Deze laadpaal wordt bij een werknemer van de provincie geplaatst op diens thuisadres. De werknemer is uitsluitend werkzaam in de overheidssfeer van de provincie.

Zowel de dienstauto als de laadpaal mag de werknemer mede voor privé gebruiken zonder hiervoor een vergoeding aan de provincie te betalen. De omzetbelasting op de aanschaf- en onderhoudskosten van de auto en de laadpaal zijn in het geheel niet als voorbelasting in aftrek gebracht. Deze omzetbelasting is in beginsel op basis van artikel 3 van de Wet op het BTW-compensatiefonds (hierna: Wet BCF) compensabel.

Vraag

Heeft de provincie ondanks het privégebruik van de werknemer recht op een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds voor de in rekening gebrachte omzetbelasting?

Antwoord

Ja, de provincie heeft ondanks het privégebruik van de werknemer recht op een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds voor de in rekening gebrachte omzetbelasting. Het recht op een bijdrage wordt niet uitgesloten op grond van artikel 4, eerste lid, onderdeel a, Wet BCF.

