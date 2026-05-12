Home » Kennisgroep trekt btw-standpunt over financiële verwevenheid in

Kennisgroep trekt btw-standpunt over financiële verwevenheid in

Fiscaal, Nieuws

De Kennisgroep omzetbelasting heeft het standpunt KG:209:2022:3 over financiële verwevenheid bij de fiscale eenheid btw ingetrokken. De inhoud is inmiddels overgenomen in het beleidsbesluit belastingplicht en fiscale eenheid omzetbelasting van 4 december 2024.

12 mei 2026 door Accountancy Vanmorgen

Het standpunt ging over de vraag of een holding financieel verweven kan zijn met een werkmaatschappij bij een beperkt winstrecht. In de betreffende casus hield W Holding bv 45 procewnt van de aandelen in W Advies bv en indirect belangen via vier beheer-bv’s, waarin zij telkens 50 procent van de aandelen bezat. Aan deze aandelen waren wel zeggenschapsrechten verbonden, maar geen winstrechten.

Financiële verwevenheid

Volgens de Kennisgroep is sprake van financiële verwevenheid als de meerderheid van de aandelen en de daaraan verbonden zeggenschapsrechten, direct of indirect, in dezelfde handen zijn. Winstrechten spelen daarbij geen rol.

De uitleg is opgenomen in het beleidsbesluit, waarin is verduidelijkt dat vennootschappen financieel verweven zijn wanneer een meerderheid van de aandelen met bijbehorende zeggenschap in één hand ligt. Door die opname is het afzonderlijke kennisgroepstandpunt ingetrokken.

Lees hier meer over het ingetrokken standpunt.

Tags: BTW, kennisgroepstandpunt

Volg een van onze opleidingen

Cursus Btw internationaal goederenverkeer en diensten

  • 9 juni 2026
  • BOVAGhuis Bunnik
  • Marja van den Oetelaar
  • 6 PE-punten

Cursus Actualiteiten gemeentelijk vastgoed, btw en het BTW-compensatiefonds

  • 10 juni 2026
  • BCN Utrecht
  • Joep Swinkels
  • 4 PE-punten

Cursus Vpb en btw voor stichtingen en verenigingen

  • 11 juni 2026
  • BCN Utrecht
  • Ewoud de Ruiter, Rakesh Ghirah
  • 6 PE-punten

Cursus Gemeente, btw, BTW-compensatiefonds, fiscale beheersing en praktijk

  • 24 juni 2026
  • BCN Utrecht CS
  • Joep Swinkels
  • 4 PE-punten

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen