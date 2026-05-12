Kennisgroep trekt btw-standpunt over financiële verwevenheid in

Het standpunt ging over de vraag of een holding financieel verweven kan zijn met een werkmaatschappij bij een beperkt winstrecht. In de betreffende casus hield W Holding bv 45 procewnt van de aandelen in W Advies bv en indirect belangen via vier beheer-bv’s, waarin zij telkens 50 procent van de aandelen bezat. Aan deze aandelen waren wel zeggenschapsrechten verbonden, maar geen winstrechten.
Financiële verwevenheid
Volgens de Kennisgroep is sprake van financiële verwevenheid als de meerderheid van de aandelen en de daaraan verbonden zeggenschapsrechten, direct of indirect, in dezelfde handen zijn. Winstrechten spelen daarbij geen rol.
De uitleg is opgenomen in het beleidsbesluit, waarin is verduidelijkt dat vennootschappen financieel verweven zijn wanneer een meerderheid van de aandelen met bijbehorende zeggenschap in één hand ligt. Door die opname is het afzonderlijke kennisgroepstandpunt ingetrokken.
