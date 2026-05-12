Kennisgroep trekt btw-standpunt over financiële verwevenheid in

De Kennisgroep omzetbelasting heeft het standpunt KG:209:2022:3 over financiële verwevenheid bij de fiscale eenheid btw ingetrokken. De inhoud is inmiddels overgenomen in het beleidsbesluit belastingplicht en fiscale eenheid omzetbelasting van 4 december 2024.

Het standpunt ging over de vraag of een holding financieel verweven kan zijn met een werkmaatschappij bij een beperkt winstrecht. In de betreffende casus hield W Holding bv 45 procewnt van de aandelen in W Advies bv en indirect belangen via vier beheer-bv’s, waarin zij telkens 50 procent van de aandelen bezat. Aan deze aandelen waren wel zeggenschapsrechten verbonden, maar geen winstrechten.

Financiële verwevenheid

Volgens de Kennisgroep is sprake van financiële verwevenheid als de meerderheid van de aandelen en de daaraan verbonden zeggenschapsrechten, direct of indirect, in dezelfde handen zijn. Winstrechten spelen daarbij geen rol.

De uitleg is opgenomen in het beleidsbesluit, waarin is verduidelijkt dat vennootschappen financieel verweven zijn wanneer een meerderheid van de aandelen met bijbehorende zeggenschap in één hand ligt. Door die opname is het afzonderlijke kennisgroepstandpunt ingetrokken.

