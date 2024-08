CSRD DAY 2024 met Jan Peter Balkenende

Tijdens CSRD DAY worden de Nederlandse CSRD Awards uitgereikt. CSRD DAY is een initiatief van Impact Institute, Van der Molen E.I.S. en SWP (fardau platforms). De organisatie presenteert een inspirerend dagprogramma met sprekers als Jan Peter Balkenende, Laura van Geest (voorzitter AFM) en Wim Bartels (Europe lead Sustainability Deloitte).

De eerste editie van de CSRD DAY op 12 november 2024 vindt plaats in het geheel vernieuwde NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Plenaire sprekers zijn:

Jan Peter Balkenende, Voormalig Minister-President, Ass. Partner Hague Corporate Affairs

Laura van Geest, Voorzitter Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Wim Bartels, Europe lead sustainability Deloitte

Michel Scholte, Director & cofounder True Price & Impact Institute

Dick de Waard, Emeritus hoogleraar Universiteit Groningen, juryvoorzitter CSRD Awards

Mildred Hofkes, Onderzoeker, publicist, eigenaar en directeur

Volkert Engelsman, Oprichter en voormalig CEO Eosta en Nature & More, voorzitter van de Robin Food Coalition

Werner Schouten, Director Impact Economy Foundation

Chantal Inen, Ondernemer & Host (dagvoorzitter)

Peter Bakker, President World Business Council for Sustainability Development (WBCSD) met een videoboodschap

De Nederlandse CSRD Awards

Op 28 november 2023 werd de Kristalprijs voor het beste duurzaamheidsjaarverslag voor het laatst uitgereikt. Daarmee kwam een eind aan een rijke historie die in 1995 begon. Met de Kristalprijs werden rapporterende bedrijven geëerd voor hun inspanningen en werden best practices in beeld gebracht. Van der Molen E.I.S. en Impact Economy Foundation willen de traditie voortzetten en hebben als opvolger ‘de Nederlandse CSRD Awards’ geïnitieerd.

Omdat er dit jaar nog geen ‘verplichte’ CSRD-verslagen zijn, worden op CSRD DAY enkele ‘early adopters’ beloond: bedrijven die met hun verslag over 2023 al op voortvarende en innovatieve wijze inspelen op de CSRD. Bedrijven worden zich via www.csrdawards.nl voor de awards aan te melden. Dat kan tot 27 september a.s. Na een voorselectie door de organisatie kiest een vakjury de uiteindelijke winnaars.

Voor meer informatie en aanmelden: www.csrdday.nl