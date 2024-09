SLIM-regeling gewijzigd om administratieve lasten mkb te verminderen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een internetconsultatie gestart voor de SLIM-subsidieregeling. Met de regeling wordt vanaf 2020 jaarlijks subsidiebudget beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op het stimuleren en ontwikkelen in het mkb.

De huidige regeling loopt eind 2024 af, maar het kabinet is van plan deze met 5 jaar te verlengen. Het doel van de regeling is dat bedrijven meer investeren in een cultuur waarin het up-to-date houden van vakkennis en vaardigheden vanzelfsprekend is. Individuele mkb-ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor:

(A) het doorlichten van een onderneming voor een opleidings- of ontwikkelplan;

(B) loopbaan- of ontwikkeladviezen;

(C) het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een leer- en ontwikkelmethode.

Samenwerkingsverbanden in het mkb kunnen alleen subsidie aanvragen voor activiteit C.

Aanpassing regeling

In de aangepaste regeling is specifiek aandacht voor de administratieve lasten van ondernemers. Het uitgangspunt is om deze lasten zo laag mogelijk te houden. Via internetconsultatie.nl kan iedereen tot en met 23 september 2024 suggesties doen voor verbetering van het besluit in voorbereiding.