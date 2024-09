Opnieuw hoge productiviteit voor accountants- en administratiekantoren

Deze serie rapporten baseert zich op onderzoek onder ruim 1.500 zakelijke dienstverleners in Nederland met 5 tot 120 fte.

Hoge productiviteit

De productiviteit is structureel hoog binnen de branche. Gemiddeld behalen kantoren een productiviteit van 73%. Ook in het vorige kwartaal werd dit percentage bereikt. Kleine kantoren zijn iets productiever dan grotere kantoren (75 vs 71%). De top twintig procent uit het onderzoek van Simplicate is zelfs uitzonderlijk productief: zij besteden 86% van hun tijd aan klanten. Ter vergelijking: de gemiddelde productiviteit van alle zakelijke dienstverleners is 63,8%. Administratiekantoren zijn iets productiever dan accountantskantoren (75% vs 72%).

Hoe hoger de productiviteit, hoe meer kantoren in theorie kunnen factureren, waardoor hun omzet per fte stijgt. In de berekening die Simplicate hanteert, zijn alle medewerkers meegenomen. Ook als zij niet voor klanten werken. Zij berekenen de productiviteit volgt: Productiviteit = aantal klanturen / (alle roosteruren-verlof).

Groei omzet per fte

De omzet per fte groeide bij accountants- en administratiekantoren met 5 tot 120 fte naar € 125.337 euro per jaar. Simplicate heeft de doorbelaste kosten niet meegerekend. De gemiddelde omzet per fte van kleine kantoren (<10 fte) en grotere kantoren (<100 fte) ligt erg dicht bij elkaar. De top twintig procent scoort naaste een hoge productiviteit ook hoog op uurtarieven en dat zie je terug in een hogere omzet per fte.