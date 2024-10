OOvB Adviseurs en Accountants neemt Hendriks Van Bergen & Smulders over

Met de overname, die effectief wordt per 1 januari 2025, zet OOvB naar eigen zeggen “een volgende stap in de versterking haar regionale positie als vooraanstaande adviseur en accountant voor mkb- en familiebedrijven in de regio. De overname van Hendriks Van Bergen & Smulders sluit naadloos aan bij de groeiambities van OOvB om haar regionale netwerk uit te breiden en haar dienstverlening aan lokale ondernemers te optimaliseren. Hendriks Van Bergen & Smulders heeft in Berghem en omstreken een uitstekende reputatie opgebouwd als betrouwbare partner voor mkb-ondernemers en familiebedrijven. Door de krachten te bundelen, profiteren de klanten van Hendriks Van Bergen & Smulders van de professionele kennis en deskundigheid op het gebied van accountancy, fiscaliteit, juridische zaken, financieringen en bedrijfskundig advies.”

“Wij zijn heel blij met deze overname”, aldus Jeroen van Boekel van OOvB Adviseurs en Accountants. “Hendriks Van Bergen & Smulders deelt onze visie en waarden als het gaat om klantgerichtheid, kwaliteit en betrokkenheid. Door deze samenwerking kunnen wij onze dienstverlening verder uitbreiden en onze klanten nog beter van dienst zijn met een breed scala aan advies- en accountancydiensten.”

De medewerkers van Hendriks Van Bergen & Smulders sluiten aan bij het team van OOvB en blijven vanuit de vertrouwde locatie in Berghem opereren. Voor de klanten van Hendriks Van Bergen & Smulders betekent de overname dan ook geen verandering in de dagelijkse dienstverlening, meldt OOvB. “Zij kunnen blijven rekenen op dezelfde hoge kwaliteit en persoonlijke benadering, met de voordelen van de extra expertise en middelen die OOvB biedt. De overname van Hendriks Van Bergen & Smulders markeert een nieuwe mijlpaal in de groei van OOvB Adviseurs en Accountants. Het is een bevestiging van de strategie om haar positie als toonaangevende adviseur voor MKB- en familiebedrijven in de regio verder te versterken en uit te bouwen.”

OOvB Adviseurs en Accountants is een full-service advies- en accountantskantoor met een sterke focus op mkb-ondernemers en familiebedrijven. Met vestigingen in Uden, Heesch, Cuijk, Wijchen, Wanroij en Berghem biedt zij met een team van 150 professionals een breed scala aan diensten, variërend van accountancy en fiscaal advies tot juridische ondersteuning en bedrijfskundig advies.

Hendriks Van Bergen & Smulders is een gevestigd advies- en accountantskantoor in Berghem, gespecialiseerd in het ondersteunen van mkb-ondernemers en familiebedrijven. Het kantoor staat bekend om haar klantgerichte benadering en jarenlange ervaring in de regio. Bij Hendriks Van Bergen & Smulders werken 17 professionals.