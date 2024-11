OM schikt met Stibbe en Box, zaak tegen Fiod-accountant gaat door

Het OM betaalt beide partijen een onbekend bedrag, maar in de sector neemt men aan dat het om miljoenen gaat. Stibbe en Box stoppen alle lopende procedures tegen de staat. Dit maakte het OM bekend met een persbericht over een vaststellingsovereenkomst waarin de partijen onderling afspraken hebben gemaakt. Al eerder stopte het OM een strafrechtelijk onderzoek naar Box. De vermogensbeheerder werd verdacht van het lekken van vertrouwelijke informatie van Stibbe-advocaten.

Verschoningsrecht

Gaande het onderzoek tegen Box kwam aan het licht dat het OM het beroepsgeheim van de betrokken advocaten had geschonden, onder meer door stiekem e-mails van die advocaten te gebruiken voor het onderzoek. Een rechter oordeelde dat dit een schending van het verschoningsrecht was. Dit leidde tot een reeks van civiele procedures van Stibbe-partners Daan Doorenbos en Tim de Greve tegen de staat. Als onderdeel van de schikking heeft het OM nu naar eigen zeggen de advocaten inzicht gegeven in de wijze waarop in het onderzoek is omgegaan met verschoningsgerechtigd materiaal en welke fouten daarbij gemaakt zijn. In een reactie op de schikking laten Stibbe en Box weten ‘tevreden te zijn dat het OM op deze manier zijn verantwoordelijkheid heeft genomen.

Fiod-accountant

De klachtprocedure tegen een accountant van de Fiod, Ron Dohmen, die betrokken was bij de schending van het verschoningsrecht, wordt wél doorgezet. Dit bevestigt zijn advocaat Robert Hein Broekhuijsen tegenover het FD. De tuchtrechter schrapte de Fiod-man in die kwestie vorig jaar voor zes maanden uit het accountantsregister. Hij heeft in strijd met de vakbekwaamheid en zorgvuldigheid gebruik gemaakt van e-mails waarvan hij wist, althans had moeten begrijpen dat dit (mogelijk) geheimhouderinformatie was waarvan hij geen kennis mocht nemen. De Accountantskamer rekende het Dohmen zwaar aan dat hij met zijn handelen het verschoningsrecht van klager als advocaat, dat van fundamenteel belang is voor een goede rechtsbedeling en mede geldt opdat deze zijn taak als advocaat naar behoren kan vervullen, heeft geschonden.

Initiator

Stibbe-advocaat Daan Doorenbos noemde Dohmen eerder de initiator van het hele Box-schandaal. Daarom heeft hij volgens de advocaat ‘zijn recht om anderen de maat te nemen verspeeld’. André Gaastra, advocaat van een inmiddels overleden voormalige BDO-accountant, noemde tegenover het FD de in de uitspraak van de Accountantskamer beschreven werkwijze van de FIOD-accountant ‘stuitend’. ‘Dohmen ging kennelijk zó ambitieus op zijn doel af, dat hij zichzelf niet meer hield aan de regels’, aldus Gaastra. Het Fiod is in hoger beroep gegaan. Dat dient voorjaar 2025.

