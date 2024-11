Boekhouder deed administratie eenmanszaak ‘erbij’, maar krijgt wel betaald

Een boekhoudkantoor verzorgt voor een eenmanszaak de jaarrekeningen over de boekjaren 2021 en 2022. Op enig moment richt de eigenaar een BV op, waarin de activiteiten van de eenmanszaak worden ondergebracht. Dat gebeurt op advies van de accountant. Er worden vervolgens geen activiteiten meer verricht in de eenmanszaak. De facturen voor de jaarrekeningen worden daarna gestuurd aan de BV en die facturen worden betaald. Maar voor de jaarrekeningen voor de eenmanszaak wordt het kantoor niet betaald. Voor de rechter eist de accountant alsnog betaling van het bedrag van € 3.757.

Wel of geen tegenprestatie?

De eigenaar van de BV is het er niet mee eens. Afgesproken is namelijk dat het kantoor de werkzaamheden van de eenmanszaak ‘erbij zou doen’ omdat er toch geen activiteiten plaatsvonden in de eenmanszaak. De facturen daarvoor zijn daarom uitgereikt zonder dat daarvoor een tegenprestatie is verricht. Bovendien heeft de man in 2023 wel facturen betaald voor zijn eenmanszaak, zo werpt hij tegen.

De rechter stelt vast dat het accountantskantoor volgens de afspraak tegen betaling boekhoudkundige werkzaamheden voor de eenmanszaak zou gaan verrichten. En voor de boekjaren 2021 en 2022 is werk verricht, zo erkennen beide partijen: er zijn rapporten voor de aangifte inkomstenbelasting en de jaarrekeningen opgesteld. Op basis van het uittreksel van de Kamer van Koophandel kan bovendien worden vastgesteld dat de eenmanszaak niet is opgeheven en uit aanvullende stukken blijkt dat er in 2021 en 2022 nog wel enkele activiteiten plaatsvonden in de eenmanszaak. Er is dus een tegenprestatie verricht.

Bewijslast ligt bij eiser

Het kantoor ontkent te hebben toegezegd dat het de werkzaamheden voor de eenmanszaak er zonder extra kosten bij zou doen. De bewijslast voor die toezegging ligt daarom bij de eiser – en die kan dat bewijs niet leveren. De rekeningen moeten dus gewoon worden betaald, oordeelt de rechtbank, inclusief incassokosten en rente. In totaal komt dat neer op een kleine € 4.500. De proceskosten van bijna € 1.300 komen ook voor rekening van de BV-eigenaar.

Rechtbank Rotterdam, 15 november 2024