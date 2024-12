DAC7-naleving en rapportagerichtlijnen voor digitale platforms

Wat is DAC7?

DAC7 kun je zien als een set regels die eerlijkheid bevorderen. Het verplicht digitale platforms

om belangrijke gegevens van hun verkopers, zoals inkomsten en fiscale woonplaats, te

rapporteren aan Europese belastingautoriteiten. Het doel? Gaten dichten en ervoor zorgen dat

iedereen zijn eerlijke deel bijdraagt. Als jouw bedrijf een online marktplaats beheert, betekent dit dat jij verantwoordelijk bent voor het verzamelen en verifiëren van verkopers informatie—nauwkeurig en op tijd.

Lessen van DAC7: een gamechanger voor naleving

DAC7 is niet zomaar een belastingformulier. Het is een stap naar meer transparantie en

verantwoordelijkheid. Dit zijn de belangrijkste lessen:

Het draait om precisie: Je moet gedetailleerde gegevens van verkopers verzamelen en

rapporteren, zoals officiële namen, belasting nummers en adressen.

Complexiteit over grenzen heen: DAC7 geldt in de hele EU, wat betekent dat je met

meerdere belastingsystemen rekening moet houden.

meerdere belastingsystemen rekening moet houden. Strakke deadlines: Het missen van deadlines kan leiden tot boetes, dus goede

organisatie is cruciaal.

Begrijp due diligence: stappen voor naleving door digitale platforms

“Due diligence” klinkt misschien intimiderend, maar het betekent simpelweg dat je ervoor zorgt

dat de informatie die verkopers verstrekken correct en volledig is. Dit is wat erbij komt kijken:

De basis op orde: verzamel essentiële gegevens, zoals belasting-ID’s en

contactinformatie.

Dubbelchecken: gebruik betrouwbare tools om deze gegevens te valideren—niemand zit te wachten op fouten.

Actueel blijven: bedrijven veranderen, en dat geldt ook voor verkopers informatie. Het bijwerken van je gegevens hoort bij naleving.

Het gaat niet alleen om XML-bestanden

Ja, DAC7-rapportage omvat het indienen van een XML-bestand, maar dat is slechts het topje

van de ijsberg. Wat er achter de schermen gebeurt, is net zo belangrijk:

Nauwkeurige gegevensverzameling: slordige of onvolledige informatie kan leiden tot

afgewezen inzendingen.

afgewezen inzendingen. Naadloze processen: het integreren van DAC7-workflows in je dagelijkse activiteiten

voorkomt hoofdpijn later.

voorkomt hoofdpijn later. Proactieve updates: regels veranderen, en jouw nalevings strategie moet

mee-evolueren.

Boetes bij niet-naleving

EU-lidstaten bepalen de boetes, die “effectief, proportioneel en afschrikwekkend” moeten zijn.

Niet-naleving kan ertoe leiden dat verkopers accounts worden gesloten na twee herinneringen.

Wij begrijpen dat naleving niet alleen draait om het voldoen aan regels—het gaat ook om het beschermen van je bedrijf.

DAC7 zelf beheren kan overweldigend zijn. Supplied vereenvoudigt het hele proces met tools die naleving minder stressvol maken. Zoals eenvoudige rapportage, waarmee je makkelijk DAC7-conforme XML-bestanden genereert en slimme verificatie: ons platform controleert bijvoorbeeld verkopersinformatie in realtime zodat jij dit niet zelf hoeft te doen. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd te besparen, kosten te verlagen en naleving beheersbaar te maken en met Supplied kun jij je richten op de groei van je bedrijf, terwijl wij de complexiteit van DAC7 afhandelen.

DAC7 lijkt misschien een flinke uitdaging, maar met de juiste tools en strategieën ben je klaar

om het aan te pakken. Ben je op zoek naar een partner die je helpt om in dit nieuwe landschap

te navigeren? Supplied staat klaar om je bij elke stap te ondersteunen. Klaar om je nalevingsreis te vereenvoudigen? Plan een afspraak in met ons team via deze link of stuur een e-mail naar support@supplied.eu en laten we vandaag nog beginnen.